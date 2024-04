Vješta Carla oduševila ekipu pa osvojila 39 bodova! Najviše ocjene koštao ju je Antonio: 'Podloga za keks je pretvrda'

Ugostiteljsko-turistička djelatnica Carla Culej ugostila je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je visokih 39 bodova i sve pohvale od ekipe. Devet bodova dao joj je samo Antonio, koji je poručio da mu se u desertu nije svidjela podloga. Zbog podloge, dao je kolegici bod manje.

Pripravu večere Carla je započela upravo desertom nazvanim 'Nasljeđe Arnolda Reubena'. "S nazivom ne mogu odrediti što će biti za desert", komentirao je Antonio naziv deserta. Uskoro je domaćica objasnila da će pripraviti cheesecake s šumskim voćem. Uslijedila je priprava glavnog jela - kreativnog naziva 'Should I Steak or Should I Go'. "Zanimljiv naziv, engleski baš i ne znam, ali to će biti vjerojatno svinjski file", prognozirao je Antonio. Bio je u pravu - lungić, pire od krumpira i celera i gratinirani krumpir bili su delicija koju je Carla odlučila spraviti za glavno jelo. Za kraj, djevojka se okrenula predjelu 'Olivinoj baladi Popaju'. "To će biti špinat", zaključila je Ana. Domaćica je spravila roladu od špinata te mala peciva s pršutom.

Ekipa se uskoro okupila u kombiju, a domaćica se pripremila za doček gostiju. Šljivovica, travarica i medica s chillijem bili su u ponudi aperitiva. "Ponudila je neke stvari što se kod nas rijetko nude u Slavoniji", prokomentirao je Antonio. "Aperitiv je bio prva liga, nisam to nikad ni pio", dodao je Stjepan. "Fino piće", zaključio je Ivan o medici s chillijem.