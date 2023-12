Vlatka i Ankica izjednačene, umirovljenica ostala misteriozna: 'Neću reći zašto nisam dala više bodova'

Predjelo je uslijedilo u vidu 'Malih zalogajčića'. "Bilo je lijepo servirano. Sve se slagalo, iako ne bih nikad spojio paštetu od tune sa salamama", komentirao je Davor odmah. "Izgled je bio jako lijep i to sam i komentirala", dodala je Goranka. "Nije mi bilo baš dobro", zaključila je o predjelu Ankica. Uskoro je pred ekipu stiglo glavno jelo - krastavci, sir i šunka, domaći njoki i domaći umak. "Tanjur je na prvu bio fin, njoke, umak, nije bilo loše servirano, svidjelo mi se", komentirao je izgled glavnog jela Davor. "Bio je dobro aranžiran, bio je ok tanjur, ne mogu ništa reći", zaključio je Dean. "Okus je bio ok, mada imam nekih zamjerki, nije mi bilo slano dovoljno, a sama dekoracija mi je ok", komentirala je okus glavnog jela Goranka. Domaći njoki oduševili su Deana i Ankicu, a potom je uslijedilo 'Ljetno osvježenje'.