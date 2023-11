Vole li žene uniforme? Danijel je po zanimanju vojnik, a Ana tvrdi: 'Žene padaju na odoru'

Prvi kandidat ovotjedne ' Večere za 5 ' je profesionalni vojnik Danijel Novaković , a zbog takvog zanimanja i u privatnom životu ima stroži režim. ''Vojnički režim: ujutro kad se probudim prvo je slaganje kreveta pa pranje zubi i sve ostalo'', priznao je Danijel. ''Posao profesionalnog vojnika se čini zanimljiv čak malo i opasan. Nikada ga ne bi mogao raditi jer nemam tu strast. Čovjek to mora voljeti i željeti. Ljudi koji su vojnici su hrabri'', komentirao je Leonard. ''Posao vojnika smatram jako opasnim, no mogao bi. Uvijek bi bio spreman uzeti pušku i krenuti u obranu naše domovine'', rekao je Robert. ''Imam dosta prijatelja koji su vojnici i mogu reći da i prema djeci postoji ta stega. Vjerojatno ono naučeno u vojarni primjene u odgoju'', dodao je. Danijel je rekao da iako je vojnik, prema djeci nije toliko strog: ''Odgoj je malo stroži, no ne posve. Zna tata malo i popustiti.''

Danijel ne smije pričati o poslu, no smatra da to nije mana. ''To je takav poziv - ne smije se pričati o poslu i to je to. Ljudi postavljaju pitanja, no ne smijem ništa odgovarati'', rekao je Danijel, a dodao je kako je ljudima uvijek drago vidjeti vojnika. ''Ljudi su sretni, pogotovo u Vukovaru, što ima dosta vojske. Sretni su kad vide vojnika na ulici'', komentirao je Danijel.

Također, priznao je i kako ima istine u tome da žene vole uniforme, a tvrdnju je potvrdila i Ana, jedina ženska natjecateljica u ovom tjednu. ''Istina je da žene vole muškarce u uniformama. Muškarce odora diže, a žene padaju na odoru. To je od pamti vijeka bilo, bit će i ostat će'', rekla je.

