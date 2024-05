Vozačica Željana obožava kamione, slikanje i sunce: 'Do prije tri godine, bila sam hodajuća nevolja'

"Trenutno radim kao pomoćna radnica u kuhinji, inače volim voziti kamione, trenutno to ne radim zbog kćeri, zbog škole. Ljubav prema kamionima je odmalena, nemam situaciju koja bi me vezala na to, nego sam oduvijek fascinirana veličinom i zaljubljena sam u vožnju, sve mi leži", ispričala je Željana. "Sve donedavno, do prije tri godine, bila sam hodajuća nevolja. Ako bi me netko isprovocirao, loše bi to izgledalo i za mene i za drugoga. Imam kći od devet i sina od 17 godina. U našoj kući je Texas, kad smo sve troje na okupu - uvijek se viče. Sin je na mene, a malena je plaha i nježna, ona je promijenila moje srce i karakter", ispričala je.