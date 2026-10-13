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Večera za 5

Za gošće 'Večere za 5' pripremila nastup na violini i pjesmu: 'Međimurje kak' si lepo zeleno'

Domaćica Marija Benjak pobrinula se da njezina večera u međimurskom tjednu 'Večere za 5' ne prođe samo u znaku hrane. Gošćama je pripremila glazbeno iznenađenje uz poznatu međimursku pjesmu i zvuk violine

RTL.hr
13.10.2026 20:00

Drugog dana međimurskog tjedna 'Večere za 5' domaćica Marija Benjak (65) odlučila je svojim gošćama prirediti posebno iznenađenje. Osim pripremljenih jela, pobrinula se i za glazbeni dio večeri, a u tome joj je pomogla i jedna članica obitelji.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

"Ja za vas imam još jedno iznenađenje", najavila je Marija svojim gošćama, koje nisu znale što ih očekuje.

Ubrzo su se pojavile mlade djevojke koje su za okupljeno društvo izvele poznatu međimursku pjesmu 'Međimurje kak si lepo zeleno'. Jedna od djevojčica pratila je izvedbu svirajući violinu.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Posebnu čar cijelom iznenađenju dala je činjenica da je među talentiranim djevojkama bila i Marijina starija unuka.

Tako je domaćica svojim gošćama, osim domaćih okusa, odlučila predstaviti i dio međimurske glazbene tradicije, a obiteljski nastup bio je posebno iznenađenje koje je pripremila za ovu večeru.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 marija benjak
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