Za gošće 'Večere za 5' pripremila nastup na violini i pjesmu: 'Međimurje kak' si lepo zeleno'

Drugog dana međimurskog tjedna 'Večere za 5' domaćica Marija Benjak (65) odlučila je svojim gošćama prirediti posebno iznenađenje. Osim pripremljenih jela, pobrinula se i za glazbeni dio večeri, a u tome joj je pomogla i jedna članica obitelji.

"Ja za vas imam još jedno iznenađenje", najavila je Marija svojim gošćama, koje nisu znale što ih očekuje.

Ubrzo su se pojavile mlade djevojke koje su za okupljeno društvo izvele poznatu međimursku pjesmu 'Međimurje kak si lepo zeleno'. Jedna od djevojčica pratila je izvedbu svirajući violinu.