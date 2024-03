'Za svaki koji ja pojedem moraš i ti!' Koliko su feferona uspjeli pojesti Leon i Dominik?

''Cilj glavnog jela je da izgleda tako neuredno, ni ne može se drugačije posložiti tako da nemam nikakvu zamjerku'', komentirala je Monika i dodala kako je kruh domaći, a pripremila ga je njezina majka. ''Kao prilog ne ide ništa uz ovo jelo pa sam vam poslužila ljute feferone i svježu salatu koju si možete sami začiniti'', objasnila je domaćica, a Leonu se posebno svidio umak, to jest sos povrća koji je mogao pojesti s kruhom.

On i Dominik su se dogovorili zajedno pojesti ljuti feferon. ''Za svaki feferon koji ja pojedem moraš i ti'', rekao je Dominik Leonu. Renata je otkrila kako je akcent glavnog jela u mješavini povrća. Nani se posebno svidjelo što nije u mješavini povrća osjetila patlidžan. ''Taj dio treba posebno pohvaliti iz moje perspektive'', komentirala je Nana.

Monika je pak komentirala kako su joj okusi bili dobri, no zamjerila je što bamija okusom nije došla do izražaja. ''Da je nisam vidjela u sastojcima, ne bih ni znala da je unutra'', komentirala je Monika, iako je Renata otkrila kako ima i sjeckane i cijele bamije u jelu. ''Tu bamiju sam prvi puta probao – nisam siguran kakvog je okusa, ali je bilo dobro'', rekao je Dominik. Njemu i Leonu se u jedenju feferona se pridružila i Nana. ''Feferoni nisu bili previše ljuti jer ja inače jedem ljutu hranu, ali vidio sam da Leonu jesu pa sam htio da pojedemo što više – da vidimo do kuda te granice idu. Na kraju smo pojeli samo dva, tri'', priznao je Dominik.

