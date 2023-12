Za vas smo izdvojili TOP 5 trenutaka 'Večere za 5': Uz neke smo plakali od smijeha!

Veselu atmosferu na Davorinoj večeri teško da ćemo moći zaboraviti. Ankica je kandidate tako jako nasmijala da je domaćin pao pod stol, a desert nisu mogli jesti zbog smijanja. Ni sami kandidati za pravo nisu bili sigurni čemu su se točno smijali. ''E sad, da me pitaš što je bilo toliko smiješno – to ni Bog više ne zna. Jednostavno Ankica, ona je bila smiješna u tolikoj mjeri da se jednostavno nismo mogli zaustaviti. Otišlo je to do kraja'', komentirao je domaćin Davor. ''Smijemo se s Ankicom – njezinom predobrom smijehu. Ona ima smijeh koji izaziva smijeh drugima. Ne možeš ostat smiren nakon njezinog početka smijanja'', objasnio je Dean.