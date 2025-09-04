Zabavni vikend na sjeveru Hrvatske: spoj kulture, prirode i dobrih okusa

Sjever Hrvatske tako nudi nezaboravan doživljaj – bilo da ga istražujete uživo ili pratite na malim ekranima.

Sjever Hrvatske često ostaje u sjeni poznatijih turističkih destinacija, no upravo taj kraj krije nevjerojatne dragulje – od raskošnih povijesnih gradova i čarobnih prirodnih krajolika do vrhunske gastronomije i vinske ponude. Ako planirate vikend izlet, ovo je regija koja će vas istovremeno opustiti, zabaviti i obogatiti novim iskustvima.

Varaždin – barokni biser sjevera

Prva postaja mnogih posjetitelja je Varaždin, grad poznat po svojoj baroknoj arhitekturi, bogatoj povijesti i šarmantnoj gradskoj jezgri. Simbol Varaždina je Stari grad, srednjovjekovna utvrda koja je tijekom stoljeća imala važnu obrambenu funkciju. Danas u njoj djeluje Gradski muzej Varaždin, koji posjetiteljima nudi stalne postave od kulturne i povijesne do entomološke zbirke, jedne od najbogatijih u ovom dijelu Europe. Posebno je dojmljiv i sam ambijent utvrde, s kulama, bedemima i mostom, koji podsjeća na vrijeme vitezova i plemstva. Šetnja ulicama starog centra, punim palača i uređenih dvorišta, vraća posjetitelje u prošlost, dok kafići i restorani nude suvremeni gradski ugođaj.

icon-expand Varaždin FOTO: RTL

Đurđevac – legenda o Picokima i Stari grad

Nedaleko Varaždina, u Podravini, smjestio se Đurđevac, gradić poznat po svojoj utvrdi Stari grad i jedinstvenoj legendi o Picokima. Prema predaji, kada je turska vojska opsjedala grad, stanovnici su, ostavši bez hrane, ispalili posljednjeg pijetla iz topa prema neprijatelju. Turci su, uvjereni da u gradu hrane ima u izobilju, odustali od opsade. Ova priča danas živi kroz Picokijadu, tradicionalnu manifestaciju koja svake godine privlači brojne posjetitelje. Utvrda sama datira iz 15. stoljeća i jedan je od rijetkih sačuvanih primjera renesansne arhitekture u Podravini. Danas je u njoj smješten Muzej grada Đurđevca, gdje se može razgledati vrijedna zbirka slika, povijesnih predmeta i arheoloških nalaza.

Međimurje – priroda i vinske ceste

Sjever Hrvatske nije poznat samo po kulturnim znamenitostima, već i po jedinstvenim krajolicima. U Međimurju, između Mure i Drave, prostire se područje koje UNESCO štiti kao rezervat biosfere. Idealno je za bicikliste, planinare i sve one koji žele vikend provesti aktivno, okruženi netaknutom prirodom.

icon-expand Biciklizam FOTO: RTL

Posebna priča su međimurske vinske ceste. Ovdje se proizvode sorte poput pušipela (lokalni brend za šipon), graševine, rajnskog rizlinga i traminca, a vinogradi na brežuljcima nude i prekrasne panoramske vidike. Degustacije u vinskim podrumima često se spajaju s domaćim specijalitetima poput štrukli, gibanice i varaždinskog klipića.

Gastro doživljaji koji osvajaju

Kad je riječ o hrani, sjever Hrvatske pravi je raj za gurmane. Tu je nezaobilazna međimurska gibanica, slojevita slastica koja spaja sir, mak, jabuke i orahe, te varaždinski klipić, jednostavan, ali neodoljiv pecivo koje je postalo simbol grada. Brojne konobe i restorani u regiji njeguju tradicijsku kuhinju, a uz domaća jela uvijek ide i čaša kvalitetnog vina. Upravo zato je sjever idealna destinacija za one koji žele doživjeti autentične okuse Hrvatske.

icon-expand Vino FOTO: RTL

Osim što regija sama po sebi nudi bogatstvo okusa, gledatelji će uskoro imati priliku upoznati ju i kroz kulinarske ekrane. Popularni kulinarski show 'Večera za 5 na selu' vraća se s novim epizodama od ponedjeljka, 8. rujna od 18 sati, a jedan od prvih tjedana vodi gledatelje upravo na sjever Hrvatske.

icon-expand Večera za 5 FOTO: RTL

Sjever Hrvatske tako nudi nezaboravan doživljaj – bilo da ga istražujete uživo ili pratite na malim ekranima.