Zagorje osvojilo gledatelje! Pljušte pohvale za Biserku i ekipu u 'Večeri za 5'

Već tijekom emitiranja 'Večere za 5' bilo je jasno da je atmosfera za stolom posebna, a to su prepoznali i gledatelji koji su odmah reagirali i to gotovo jednoglasno: pohvale, emocije i podrška stizali su sa svih strana.

Mnogi su istaknuli kako ih je upravo autentičnost najviše oduševila, od domaće hrane do opuštene atmosfere i iskrene komunikacije među kandidatima.

Komentari gledatelja jasno pokazuju koliko ih je osvojila jednostavnost i toplina zagorske večeri:

Očito je kako je ova epizoda probudila i lokalni ponos, ali i podsjetila gledatelje na vrijednost tradicije, domaće kuhinje i iskrenog gostoprimstva.

"Ovo je večera za 10, ne za 5!"

"Zagorci i Prigorci su najbolji ljudi u Hrvatskoj"

Neki su otišli i korak dalje pa pohvalili cijeli kraj:

Podsjetimo, Biserka je za svoju večeru osvojila maksimalnih 40 bodova, a sudeći po reakcijama publike, jednako visoku ocjenu dobila je i kod gledatelja.

Domaći specijaliteti poput salenjaka, vesela atmosfera i energija domaćice pokazali su da za dobru večeru ne treba ništa komplicirano, samo srce, trud i malo dobre glazbe.

Jedno je sigurno, Zagorje je sinoć osvojilo i goste i gledatelje. A ako je suditi po komentarima, ovakve epizode publika želi gledati još češće.

