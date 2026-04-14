Zagorje osvojilo gledatelje! Pljušte pohvale za Biserku i ekipu u 'Večeri za 5'

Već tijekom emitiranja 'Večere za 5' bilo je jasno da je atmosfera za stolom posebna, a to su prepoznali i gledatelji koji su odmah reagirali i to gotovo jednoglasno: pohvale, emocije i podrška stizali su sa svih strana.
"Bravo, prava zagorska večera za 10!"
Komentari gledatelja jasno pokazuju koliko ih je osvojila jednostavnost i toplina zagorske večeri:
"Bravo, prava zagorska večera za 10!"
"Svaka čast gospođo! Navek treba po domaće pripovedati"
"Divna ekipica!!!!"
"Bravo teta Biba"
Mnogi su istaknuli kako ih je upravo autentičnost najviše oduševila, od domaće hrane do opuštene atmosfere i iskrene komunikacije među kandidatima.
"Najbolji ljudi u Hrvatskoj!"
Neki su otišli i korak dalje pa pohvalili cijeli kraj:
"Zagorci i Prigorci su najbolji ljudi u Hrvatskoj"
"Svaka vam čast, kapa do poda"
"Ovo je večera za 10, ne za 5!"
Očito je kako je ova epizoda probudila i lokalni ponos, ali i podsjetila gledatelje na vrijednost tradicije, domaće kuhinje i iskrenog gostoprimstva.
Toplina, tradicija i maksimalnih 40 bodova
Podsjetimo, Biserka je za svoju večeru osvojila maksimalnih 40 bodova, a sudeći po reakcijama publike, jednako visoku ocjenu dobila je i kod gledatelja.
Domaći specijaliteti poput salenjaka, vesela atmosfera i energija domaćice pokazali su da za dobru večeru ne treba ništa komplicirano, samo srce, trud i malo dobre glazbe.
Jedno je sigurno, Zagorje je sinoć osvojilo i goste i gledatelje. A ako je suditi po komentarima, ovakve epizode publika želi gledati još češće.
Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.