Zagorka Blaženka je zbog ljubavi doselila u Dalmaciju: 'Bila je to ljubav na prvi razgovor'

Blaženka je otkrila zašto je iz Varaždina stigla u Dugopolje. ''Našla sam u Dugopolju ljubav, preko Facebooka'', ispričala je. Anka tvrdi kako ne bi mogla pronaći ljubav preko Facebooka: ''Sve bi ostalo na upoznavanju, dalje ništa.''

Nikša se također pohvalio kako se s jednom damom dopisivao online, ali kada su se vidjeli nije bio oduševljen.

''To je bila ljubav, ne na prvi pogled, ali na prvi razgovor'', rekla je zaljubljeno Blaženka. ''Čim smo se čuli na telefon, odmah smo znali da je to to – da smo jedno za drugo. Srodne duše'', dodala je. Nikša tvrdi da se po pogledu, ponašanju i razumijevanju osjeti kada je ljubav prava, a Anka ne zna kako bi to opisala: ''Ostavili ste me bez teksta.''

Blaženka je upoznala dragog prije dvije i pol godine te je toliko u Dugopolju, a tvrdi kako ne žali za starim krajem. ''Izuzetno mi je romantično što se Blaženka odlučila preseliti na drugi kraj Hrvatske zbog ljubavi'', zaključila je Mladena.

