Zagorska ekipa 'Večere za 5' je neponovljiva! Je li Đurđica zaslužila pobjedu?

Iako je cijeli tjedan 'Večere za 5' bio u znaku bogate zagorske tradicije, Danica je za svoje goste priredila pravu gozbu koja je nadmašila sva očekivanja. Večera je bila toliko uspješna da su je gosti ocijenili gotovo savršenim ocjenama, a komplimenti su pljuštali sa svih strana. "Moja ocjena za večerašnju večeru je deset. Iz razloga toga jer je sve bilo fenomenalno". "Dajem čistu desetku. Kad bih mogao dati sto ocjenu, dali bi sigurno sto", komentirali su kandidati. Atmosfera za stolom opisana je kao "škola starina i stranog jezika", gdje se osim u hrani uživalo i u autentičnim pričama iz prošlosti koje je Danica nesebično dijelila.

Zbunjujuće, ali dirljivo proglašenje

Ipak, trenutak koji će se najviše pamtiti bilo je proglašenje pobjednika. U maniri prave gazdarice, Danica je preuzela glavnu riječ, a očitavanje bodova pretvorilo se u, kako je to opisao narator, "konfuzno, ali zabavno" iskustvo. Nakon što je sebi dodijelila drugo mjesto s 39 bodova, a ostalim kandidatima po 40, Danica je iznenadila sve prisutne.

icon-expand e9aba96f2c_1046956 FOTO: Video

"Pobjednik je Đurđica. Ja za tebe glasam", odlučno je rekla, proglasivši tako svoju favoritkinju pobjednicom tjedna. Svoju odluku obrazložila je riječima: "Zato jer je vrijedna, jer je pristojna i kulturna žena i pametna." Ovaj neočekivani preokret, vođen srcem, a ne samo brojkama, izazvao je opće oduševljenje i potvrdio da je ekipi druženje bilo važnije od nagrade od tisuću eura.

Suze radosnice i planovi za nagradu

Proglašena pobjednicom, Đurđica nije skrivala iznenađenje i emocije. "Kao pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' osjećam se prvenstveno iznenađena, a s druge strane počašćena da su mi puno bolji i iskusniji domaćini i kuharice od mene dali tu čast", izjavila je vidno dirnuta.

Đurđica, Večera za 5 FOTO: RTL