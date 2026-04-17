Večera za 5

Zagorski tjedan zatvara Danica: 'Ja bih u 'Večeri za 5' pokazala kako je nekad bilo'

Posljednji dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu će u naselju Repno u sastavu grada Zlatara kuhati Danica Culi. Ova 72-godišnja umirovljenica uživa u svom imanju, brizi o životinjama i uzgoju voća i povrća

17.04.2026 12:20

Volim svoje Zagorje i svoj kajkavski jezik", kaže današnja domaćica, koja isto tako voli i putovati. Rado pleše i aktivna je u udruzi umirovljenika s kojom puno putuje i priznaje kako je tek na putovanju s udrugom prvi put vidjela more. Ima vlastiti plastenik i ne ide u dućan jer uzgaja dovoljno za vlastite potrebe, a višak prodaje. Uz sve to već četrdeset godina bavi se otkupom gljiva iako sama nije ljubiteljica.

Danica, Večera za 5 FOTO: RTL

U show se prijavila jer joj je bilo zanimljivo gledati ga na televiziji pa se sad odlučila vidjeti kako je to biti ispred kamere. Ja bih pokazala u 'Večeri za 5' kako je nekad bilo", kaže Danica.

Danica, Večera za 5 FOTO: RTL

Meni je simpatična njezina frizura i podsjeća me to na Josipu Lisac", reći će Ivana, a Biserka zaključiti: Danica je jedna veoma ambiciozna žena koja voli istaknuti svoju osobnost."

Danica, Večera za 5 FOTO: RTL

Večeru će pripremiti sa suhim svinjskim rebrima, jabukama, veprovinom, junetinom, prgicama, medom i orasima pa će Đurđica komentirati: Od ovih tu sastojaka najviše se veselim veprovini jer nju najrjeđe jedem."

Večera za 5 kod Danice FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

