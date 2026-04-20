Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ostao sam iznenađen, savršeno'

Prvi dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi raznih bračkih DVD-ova ekipu je ugostila Žana. Za svoju večeru osvojila je maksimalnih četrdeset bodova

RTL.hr
20.04.2026 19:00

Domaćica je pripremu započela desertom. Iako na njezinom popisu sastojaka nije bilo ničeg slatkog, to nije značilo da će ekipa biti zakinuta za desert, a domaćica je odlučila pripremiti tradicionalnu dalmatinsku rožatu koju je nazvala 'Sunce žarko'. Slijedila je priprema glavnog jela 'Kad spuste se zvizde', grdobinu u košuljici od pancete s umakom od škampa te kremom od divljeg zelja, samoniklog bilja. Preostalo je pripremiti predjelo 'Bračka balada', carpaccio od hobotnice, marinirane kozice, riblju paštetu te pastu od inćuna, slanutka i maslina.

Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL
Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL
Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL

Ekipa se okupila i stigla do domaćice, koja ih je dočekala odličnog raspoloženja i sa spremnim bezalkoholnim aperitivom. Nakon što su nazdravili, gosti su se smjestili za stol. Sve je bilo baš lijepo posloženo i super", komentirala je Ana predjelo. Pašteta od slanutka bila mi je vrhunska, ono još nikad nisam probao", komentirao je Nikola, a s njim se složila i Ana. Predjelo je bilo fantazija, ostao sam iznenađen, savršeno", zaključio je Josip, a isto je ponovio iz glavno jelo dok je Nikola dodao kako bi on bio oduševljen grdobinom čak i da nije bila tako lijepo poslužena i dodao: Definitivno je pogodila smisao, ja bih grdobinu stavio u svojih top pet."

Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL
Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL
Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL

Okus rožate me uvijek vraća u djetinjstvo", komentirala je Ana desert, a Nikola priznao: Ja rožatu ne volim, ali ću biti pristojan pa ću probati", i dodao kako je uživao u karameli kojom je domaćica dekorirala rožatu, a zatim je svoju rožatu proslijedio Ani koja ju je s veseljem pojela.

Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL
Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL

Nakon večere koje više nego ispunila očekivanja gostiju domaćica je gostima podijelila poklone, daske za rezanje i CD s pjesmama klape 'Alegrija', a klapa se zatim pridružila ekipi pa su gosti za kraj uživali i u pjesmi. Gosti su domaćicu nagradili desetkama samim desetkama.

Večera za 5 kod Žane
Večera za 5 kod Žane FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

žana večera za 5 žana večera za 5
Večera za 5

Večeras za vatrogasnu ekipu kuha Ana: 'Vidim da je riblji meni što se meni jako sviđa'

Večera za 5

Slastica u 'Večeri za 5' koja je mnoge vratila u djetinjstvo: Žana spremila rožatu

Moglo bi te zanimati

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci!

Đurđica je pobjednica ovotjedne 'Večere za 5': 'Ova večera je bila šlag na tortu'

Danica iz 'Večere za 5' tek je prije 14 godina prvi put bila na moru: 'Sanjala sam ga, ali nisam znala što je to'

Zagorski tjedan zatvara Danica: 'Ja bih u 'Večeri za 5' pokazala kako je nekad bilo'

Ivana nastavila niz i osvojila maksimalnih 40 bodova: 'Bilo je baš kako treba'

Mali virtuoz na harmonici oduševio u 'Večeri za 5': 'Suze su mi išle'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?