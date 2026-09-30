'Zbog Mirjane, zbog crne kose njene': Gosti 'Večere za 5' pjevali u čast domaćice, ona stavljala novac u harmoniku

Mirjana Štahan znala je kako završiti svoju večer u velikom stilu. Nakon ukusne večere, domaćica je gostima priredila pravo malo glazbeno slavlje, a uz harmoniku, pjesmu i ples još je jednom pokazala zašto je postala glavna zvijezda ovog tjedna 'Večere za 5'

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Mirjana Štahan pobrinula se da njezina večera u 'Večeri za 5' ne završi samo na ukusnoj hrani i dobrom društvu. Za kraj je gostima pripremila posebno iznenađenje – naručila je glazbu uživo.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Kad je stigao harmonikaš, atmosfera je odmah postala veselija, a kandidati su u čast domaćice zapjevali poznate stihove: 'Zbog Mirjane, zbog crne kose njene...' Mirjana nije skrivala koliko uživa u trenutku, a glazbeniku je u znak zahvalnosti čak ubacila i novčanicu u harmoniku – potez koji savršeno opisuje njezin temperament i ljubav prema veselju.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Oduševljenje nisu skrivali ni ostali kandidati. "Očekivao sam nešto takvo od nje. Lijepo iznenađenje", rekao je Filip. Ljubica je također pohvalila Mirjaninu energiju i priznala da je domaćica uspjela podignuti atmosferu cijele večeri. "Mirjana je veliki veseljak. Podigne nam atmosferu. Lijepo da nam je zasvirao, ljepše se čovjek osjeća", zaključila je.

icon-expand Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL