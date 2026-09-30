'Zbog Mirjane, zbog crne kose njene': Gosti 'Večere za 5' pjevali u čast domaćice, ona stavljala novac u harmoniku

Mirjana Štahan pobrinula se da njezina večera u 'Večeri za 5' ne završi samo na ukusnoj hrani i dobrom društvu. Za kraj je gostima pripremila posebno iznenađenje – naručila je glazbu uživo.
Kad je stigao harmonikaš, atmosfera je odmah postala veselija, a kandidati su u čast domaćice zapjevali poznate stihove: 'Zbog Mirjane, zbog crne kose njene...'
Mirjana nije skrivala koliko uživa u trenutku, a glazbeniku je u znak zahvalnosti čak ubacila i novčanicu u harmoniku – potez koji savršeno opisuje njezin temperament i ljubav prema veselju.
Oduševljenje nisu skrivali ni ostali kandidati. "Očekivao sam nešto takvo od nje. Lijepo iznenađenje", rekao je Filip.
Ljubica je također pohvalila Mirjaninu energiju i priznala da je domaćica uspjela podignuti atmosferu cijele večeri. "Mirjana je veliki veseljak. Podigne nam atmosferu. Lijepo da nam je zasvirao, ljepše se čovjek osjeća", zaključila je.
Još jednom se pokazalo zašto je Mirjana postala jedna od najzapaženijih kandidatkinja ovog tjedna – gdje je ona, tamo ne nedostaje pjesme, plesa i dobre zabave.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.