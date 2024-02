Zbunjeni Mario osvojio 36 bodova, Dunja poručila: 'Meso je bilo krvavo oko kosti, za mene to nije jestivo'

Mario se potom bacio na pripremu za dolazak gostiju. Za aperitiv je poslužio rakiju, orahovac, borovnicu i liker od drena. "Na aperitivu je bio još malo napet, no ipak opušteniji nego jučer i prethodnih dana", komentirala je Dunja doček. Od treme su domaćinu i ruke drhtale, no uskoro se polako smirio. Mario nije do kraja bio siguran što točno poslužuje za aperitiv, no ekipa mu to i nije previše zamjerila. "Svaki pravi domaćin mora znati što poslužuje", poručio je ipak Zlatko.

Uskoro je uslijedilo 'Smotano šarenilo'. "Izgled predjela je bio jednostavan i lijep", komentirala je Ivana. "Ništa komplicirano, simpatično", dodao je Zlatko. Ekipe se predjelo dojmilo, no Dinko i Zlatko kritizirali su tortilju s jajima pa su je preskočili. Za kraj predjela ipak su na njegov račun stigle pohvale.

'Slatko gnijezdo' stiglo je iduće pred ekipu. Rezanci od krumpira i pečena krilca podsjetili su Dinka na američki fast food. "Svidjela mi se marinada na piletini", otkrio je Dinko. Krilca su se svidjela i Dunji, ali i ostatku ekipe. Uz manje zamjerke, ekipa je stigla do deserta.