Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Zdravka zatvara sjevernohrvatski tjedan 'Večere za 5' u Strahonincu: 'Opet lungić, danas ćemo već početi i roktati!'

Zdravka će večeras kuhati u 'Večeri za 5'

RTL.hr
26.09.2025 12:27

Zdravka Bogdanić zatvorit će sjevernohrvatski tjedan 'Večere za 5' u Strahonincu, gdje će kuhati za Anitu, Slađanu, Natašu i Karla. Jučer je kuhao Karlo, najmlađi član ovotjedne ekipe i ujedno jedini kandidat, koji je za svoju večeru osvojio 37 bodova pa je trenutačno na drugom mjestu, iza Slađane i Anite koje s osvojenih 39 bodova dijele prvo mjesto.

Karlo je pripremio kreativnu večeru, iako je imao problema s desertom, a gošće je uistinu iznenadio, a neke i prestravio, svojim iznenađenjem koje je uključivalo zastrašujuće lončare sa strašnim maskama.

Zdravka, Večera za 5
Zdravka, Večera za 5 FOTO: RTL

Danas kuha 47-godišnja supruga i majka troje djece, koja radi kao kontrolorka poštanskih ureda. U slobodno vrijeme, kojeg nema puno, voli dekorirati prostor svoje kuće, slagati cvjetne aranžmane i raditi s cvijećem. Volim kuhati, jedva čekam da kuhanje započne", najavljuje današnja domaćica i dodaje: Prijavila sam se u 'Večeru za 5' da isprobam kuhati ispred kamera."

Očekujem da će atmosfera biti još bolja nego ovih dana i hrana još finija nego što je bila ovih dana", najavljuje današnja domaćica i dodaje kako joj je ekipa odlična te kako bolju nije mogla ni zamisliti, a Slađana će za današnju domaćicu reći: Zdravka je meni super, baš mi je sjela i skompale smo se."

Sastojci, Večera za 5
Sastojci, Večera za 5 FOTO: RTL

Sastojci s kojima će Zdravka pripremiti svoju večeru su sir, orasi, lungić, riža, jabuka, bučino ulje i piletina. Lungić - opet pajcek, danas ćemo već početi roktati", komentirat će u svom stilu Nataša, a Anita dodati: Čim smo u Međimurju i vidim tu sir, orahe i jabuku - njezin desert će biti međimurska gibanica, ja se kladim!"

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

večera za 5
Večera za 5

Zdravka je pobijedila u 'Večeri za 5': 'Novac krećem trošiti odmah'

Večera za 5

Mladi kuhar Karlo danas će pokazati svoje vještine u 'Večeri za 5': 'Očekujem nešto novo, moderno i minimalistički'