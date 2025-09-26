Zdravka zatvara sjevernohrvatski tjedan 'Večere za 5' u Strahonincu: 'Opet lungić, danas ćemo već početi i roktati!'

icon-close

Zdravka Bogdanić zatvorit će sjevernohrvatski tjedan 'Večere za 5' u Strahonincu, gdje će kuhati za Anitu, Slađanu, Natašu i Karla. Jučer je kuhao Karlo, najmlađi član ovotjedne ekipe i ujedno jedini kandidat, koji je za svoju večeru osvojio 37 bodova pa je trenutačno na drugom mjestu, iza Slađane i Anite koje s osvojenih 39 bodova dijele prvo mjesto. Karlo je pripremio kreativnu večeru, iako je imao problema s desertom, a gošće je uistinu iznenadio, a neke i prestravio, svojim iznenađenjem koje je uključivalo zastrašujuće lončare sa strašnim maskama.

Zdravka, Večera za 5 FOTO: RTL

Danas kuha 47-godišnja supruga i majka troje djece, koja radi kao kontrolorka poštanskih ureda. U slobodno vrijeme, kojeg nema puno, voli dekorirati prostor svoje kuće, slagati cvjetne aranžmane i raditi s cvijećem. Volim kuhati, jedva čekam da kuhanje započne", najavljuje današnja domaćica i dodaje: Prijavila sam se u 'Večeru za 5' da isprobam kuhati ispred kamera." Očekujem da će atmosfera biti još bolja nego ovih dana i hrana još finija nego što je bila ovih dana", najavljuje današnja domaćica i dodaje kako joj je ekipa odlična te kako bolju nije mogla ni zamisliti, a Slađana će za današnju domaćicu reći: Zdravka je meni super, baš mi je sjela i skompale smo se."

Sastojci, Večera za 5 FOTO: RTL