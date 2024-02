Žele bomboni na torti i dlaka u predjelu Mirjanu nisu koštali bodova: 'Jako me smetalo što je Tina to rekla'

Ekipa se okupila u slavnom kombiju, a Mirjana ih je uskoro dočekala prigodnim aperitivima - travaricom, višnjom i orahovcem. "Izbor aperitiva je sličan mome, naravno da mi se svidio", otkrila je Irena. "Uzbuđena je bila domaćica", komentirala je Tina Mirjanin doček. "Nisam se razočarao, nisam ništa očekivao, no ugodno bi me iznenadilo da je bilo i nešto bezalkoholno za aperitiv", zaključio je Daniel o aperitivu kojeg je ipak mrvicu popio. "Baš sam ponosna što je uspio i što nije isključiv", pohvalila je Tina Daniela, a složila se i domaćica Mirjana.

'Zeleno - šareno' prvo je jelo koje stigao na stol u vidu predjela. "Nije moglo ljepše izgledati", ocijenila je izgled predjela Irena. "Okus umaka je bio fenomenalan, volim majonezu, kečap i senf, a sad ću probati i sok od ananasa da vidim kako će to meni ispasti", pohvalila je jelo i Tina. Ipak, nakon što je Tina pronašla dlaku u jelu, dobro raspoloženje se pomalo izgubilo. "Jako me smetalo što je Tina to rekla, ja bih to nekako, ne bih javno rekla", ocijenila je Mirjana. Irena i Daniel složili su se s domaćicom da je Tina možda trebala i prešutjeti taj mali gaf.

Glavno jelo iduće je stiglo pred ekipu. Lungić u umaku od crnog vina s pire krumpirom idući je stigao na stol. "Bogato i obilno, kao da je moja mama to poslužila", komentirala je Tina izgled glavnog jela. Daniel je pohvalio lungić, no dodao je da bi mu više odgovarala divljač u glavnom jelu. "Lungić bi ja punila sirom, salamom - i onda bi to tek pekla", komentirala je Irena što bi s lungićem. "Dosta teško samo po sebi, proteini i ugljikohidrati - taman omjer za dobru večeru", zaključila je o glavnom jelu Tina. "Dosta ukusno je bilo, lungić je bio mekan", pohvalio je glavno jelo i Nikola. Desert je na stol stigao posljednji - 'Djetinjstvo uz mamu' stiglo je u vidu torte od oraha i žele bombona. "Izgled je bio onako, malo u stilu godina gospođe Mirjane", komentirala je Irena izgled deserta. "Malo mi je tužno izgledala krema koja je padala niz biskvit. Nije me se dojmio izgled", otkrila je Tina. "Bombone sam maknuo jer me nisu zanimali. Desert mi nije bio baš ukusan", zaključio je Daniel.