Željka nije vjerovala domaćinu da je sam napravio tortu: 'I kako si slagao desert? Slušam!'

Ugostitelj Andrej Bublić je prvi ovotjedni domaćin 'Večere za 5' , a za glavno jelo je poslužio grah koji se protukandidatima svidio.

Goran im je otkrio kako samo ne voli grah poslužen sa zeljem. ''To je odlično. Nakon tjedan dana kiselog kupusa dodaš grah kojeg zapržiš – divota'', objasnila mu je Iva, no Goran ipak ostaje pri svojem. ''Zelje može ići u moja usta, no samo friško, na salatu. To je to, a ovo kiselo, slatko, dinstano, s rajčicom ne može!'', priznao je. ''Za glavno jelo ne mogu reći ništa osim da je bilo super – samo da je bila malo ljepša dekoracija'', dodao je Goran.

Darinku je glavno jelo oduševilo. ''Okus glavnog jela je bio savršen, od piletine i vratine do graha i salate. Sve mi je bilo odlično'', komentirala je Darinka.

Nakon glavnog jela, domaćin je poslužio desert: kolač od sira, a nazvao ga je 'Bijeli trokut'.