Željka progovorila o borbi s neplodnosti: 'Ljudi ne vole o tome pričati jer je dosta intimna stvar'

''Upotrijebila je svu snagu i svoju moć, zajedno sa svojim mužem, da dođu do tog djeteta. Svaka joj čast'', rekla je Darinka.

''Iz zdravstvenih razloga ne mogu imati djecu prirodnim putem tako da moram ići na potpomognutu oplodnju, a to je dosta težak proces za žene'', objasnila je Željka. ''Tako da imam jedno, ali vrijedno'', dodala je. Umjetnoj oplodnji se podvrgnula i zbog prvog djeteta.

Željka smatra da žene jako teško pričaju o toj temi jer to nitko ne razumije. ''To razumiju samo žene koje su to prošle'', rekla je Željka. ''Trebalo bi se više posvetiti takvim stvarima'', dodala je.

''Ljudi ne vole o tome pričati jer je dosta intimna stvar, a s druge strane možda se netko i srami toga pa se to sve skupa poklopi'', objasnila je Željka. ''No, meni nije problem pričati o tome, otvorena sam što se toga tiče'', dodala je.

''Željka je jedna borbena žena koja se bori sa dosta stvari u svom životu i za to joj mogu dignuti kapu'', zaključila je Iva i dodala kako smatra da je umjetna oplodnja i dalje 'tabu' tema. Goran misli da je u današnje vrijeme normalna stvar o tome pričati. ''Nekada su se i ljudi koji vole isti spol skrivali, sada se više ne skrivaju'', komentirao je.

''Normalna je tema, drugačije ni ne možeš. To ti je jedina šansa da imaš dijete i za koga živjeti'', zaključila je Darinka.

