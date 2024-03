Željka spremna osvojiti ekipu: 'Pobjeda mi je bitna, no ne pod svaku cijenu!'

Vlasnica kozmetičkog salona Željka Šetaj ugostit će ekipu četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. U emisiju ju je prijavio suprug koji uživa u finim nedjeljnim ručcima svoje supruge. Tijekom tjedna, zaposlena majka spravlja jednostavniju hranu jer ima manje vremena za kuhinju. U kuhinji je ipak, kaže, kreativna, no kreativnost često dovodi i do nereda!

Otkrila je da ju je prijavio suprug u emisiju, a ona je pristala jer vjeruje u vlastitu pobjedu. "Pobjeda mi je bitna, no nisam došla ovdje zbog toga da bi nekome rušila ocjene da pobijedim", zaključila je Željka. Kako bi ipak uspjela uzeti pobjedu, Željka je odlučila večeru spraviti od sastojaka kao što su heljda, slanina, puretina, špinat, lješnjaci, mak i kravlji sir.