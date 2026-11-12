Željkica iz 'Večere za 5' ostvarila je svoju veliku želju: 'Napokon mogu to'

Željkica Šamec iz naselja Buzadovac ugostila je kandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Majka je petero djece, četiri djevojčice i jednog dječaka, a u braku je već 16 godina. Osim posla zaštitarke, bavi se i pečenjem kestena, a za sebe kaže da radi sve što stigne.

Dok je pripremala večeru, otkrila je da će konačno ostvariti svoj san i voziti autobus. "To mi je dugo bila želja, ali pošto djeca, simo tamo, dugo su bili oni. Eto, sad mi je došla prilika da napokon mogu to", ispričala je.