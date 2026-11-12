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Večera za 5

Željkica iz 'Večere za 5' ostvarila je svoju veliku želju: 'Napokon mogu to'

Željkica je otkrila da će napokon ostvariti svoju veliku želju

RTL.hr
12.11.2026 19:00

Željkica Šamec iz naselja Buzadovac ugostila je kandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Majka je petero djece, četiri djevojčice i jednog dječaka, a u braku je već 16 godina. Osim posla zaštitarke, bavi se i pečenjem kestena, a za sebe kaže da radi sve što stigne.

Dok je pripremala večeru, otkrila je da će konačno ostvariti svoj san i voziti autobus. "To mi je dugo bila želja, ali pošto djeca, simo tamo, dugo su bili oni. Eto, sad mi je došla prilika da napokon mogu to", ispričala je. 

Željkica Šamec, Večera za 5
Željkica Šamec, Večera za 5 FOTO: RTL

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

Željkica Šamec večera za 5
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