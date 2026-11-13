Željkica otkrila na što će potrošiti nagradu: 'S djecom ću otići na putovanje'

Pet dana kuhanja, druženja, smijeha, ali i ponekih nesuglasica, završilo je u Donjem Šarampovu, gdje je posljednju ovotjednu večeru pripremio Darinko. Kandidati su se okupili oko njegova stola, no sve je najviše zanimalo tko će kući otići bogatiji za 1000 eura. Pobjeda u ovotjednoj 'Večeri za 5' na kraju je pripala Željkici, koja nije mogla sakriti emocije kada je čula svoje ime.
"Iznenađena sam, nisam očekivala pobjedu, mislila sam da će pobijediti gospođa Rada", priznala je kroz suze radosnice te otkrila planove za osvojeni novac: "S djecom ću otići na putovanje."
Prije proglašenja pobjednice trebalo je odraditi i posljednju večeru. Darinko je goste dočekao u veselom raspoloženju, a oni su mu stigli pjevajući. Za predjelo je pripremio tortilje, no kombinacija različitih sastojaka nije baš svima najbolje sjela. "Za predjelo tortilja i čajna salama, grah, kukuruz... malo previše svega", zaključile su Maja i Željkica. Anton je, pak, imao drukčiji dojam te je predjelo pohvalio kao ukusno i zasitno, dodavši da bi mu bez problema moglo poslužiti i kao glavno jelo.
Darinko se za glavno jelo odlučio za meso ispod peke - janjetinu i odojak uz bogate priloge. Jedan detalj posebno je razveselio Maju. "Zapamtio je Darinko da volim svinjske nogice, što me i dočekalo na tanjuru i svaka čast", rekla je. Ipak, nije sve bilo po njezinu ukusu. Smatrala je da je ružmarin nadjačao ostale okuse, a Željkica je također zaključila da je jelo bilo prejako. Anton je, s druge strane, uživao u glavnom jelu, pohvalivši količinu i raznolikost priloga, a i Radmili sve je bilo odlično.
Slatki završetak večere bio je voćni kolač koji je, sudeći prema komentarima, bio pun pogodak. Radmila je pohvalila kako izgleda, a Anton je zaključio: "Kako je izgledao, takav mu je bio i okus - bio je baš dobar, prozračan i jako fin." Željkici se svidjela sočnost, premda nije bila uvjerena da ga je Darinko sam pripremio. Slične sumnje imala je i Maja, no ipak je bila zadovoljna jer je domaćin mislio na njezine prehrambene navike i pripremio joj posebnu porciju voća.
Nakon jela i podjele poklona, stigli su svirači, pa se večer nastavila uz pjesmu i ples. Premda su se tijekom tjedna pojavile i neke razmirice, kandidati nisu skrivali da će im zajedničko druženje nedostajati. "Jako mi je žao što sve ovo završava", priznao je Anton. Darinko je ponudio nastavak druženja u svom domu: "Družit ćemo se i poslije, ja sam uvijek za akcije, nije problem tu kod mene." S njim se složila i Maja, koja se nada da će prijateljstvo nastaviti i nakon završetka emisije.
Najvažniji trenutak večeri tek je slijedio. Željkica je s maksimalnih 40 bodova osigurala pobjedu, a Darinko je s 39 bodova nije uspio prestići. Radmila je također osvojila 39 bodova, Anton je završio s 38, a Maja s 32 boda. Tako je ovotjedno druženje u Ivanić Gradu i okolici dobilo svoju pobjednicu, a Željkica se veseli što će nagradu potrošiti na svoje najmilije.
Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!
Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.