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Večera za 5

Željkica otkrila na što će potrošiti nagradu: 'S djecom ću otići na putovanje'

Željkica je odnijela pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5'

RTL.hr
13.11.2026 19:00

Pet dana kuhanja, druženja, smijeha, ali i ponekih nesuglasica, završilo je u Donjem Šarampovu, gdje je posljednju ovotjednu večeru pripremio Darinko. Kandidati su se okupili oko njegova stola, no sve je najviše zanimalo tko će kući otići bogatiji za 1000 eura. Pobjeda u ovotjednoj 'Večeri za 5' na kraju je pripala Željkici, koja nije mogla sakriti emocije kada je čula svoje ime.

Željkica, Večera za 5
Željkica, Večera za 5 FOTO: RTL

"Iznenađena sam, nisam očekivala pobjedu, mislila sam da će pobijediti gospođa Rada", priznala je kroz suze radosnice te otkrila planove za osvojeni novac: "S djecom ću otići na putovanje."

Željkica, Večera za 5
Željkica, Večera za 5 FOTO: RTL

Prije proglašenja pobjednice trebalo je odraditi i posljednju večeru. Darinko je goste dočekao u veselom raspoloženju, a oni su mu stigli pjevajući. Za predjelo je pripremio tortilje, no kombinacija različitih sastojaka nije baš svima najbolje sjela. "Za predjelo tortilja i čajna salama, grah, kukuruz... malo previše svega", zaključile su Maja i Željkica. Anton je, pak, imao drukčiji dojam te je predjelo pohvalio kao ukusno i zasitno, dodavši da bi mu bez problema moglo poslužiti i kao glavno jelo.

Darinko se za glavno jelo odlučio za meso ispod peke - janjetinu i odojak uz bogate priloge. Jedan detalj posebno je razveselio Maju. "Zapamtio je Darinko da volim svinjske nogice, što me i dočekalo na tanjuru i svaka čast", rekla je. Ipak, nije sve bilo po njezinu ukusu. Smatrala je da je ružmarin nadjačao ostale okuse, a Željkica je također zaključila da je jelo bilo prejako. Anton je, s druge strane, uživao u glavnom jelu, pohvalivši količinu i raznolikost priloga, a i Radmili sve je bilo odlično.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Slatki završetak večere bio je voćni kolač koji je, sudeći prema komentarima, bio pun pogodak. Radmila je pohvalila kako izgleda, a Anton je zaključio: "Kako je izgledao, takav mu je bio i okus - bio je baš dobar, prozračan i jako fin." Željkici se svidjela sočnost, premda nije bila uvjerena da ga je Darinko sam pripremio. Slične sumnje imala je i Maja, no ipak je bila zadovoljna jer je domaćin mislio na njezine prehrambene navike i pripremio joj posebnu porciju voća.

Nakon jela i podjele poklona, stigli su svirači, pa se večer nastavila uz pjesmu i ples. Premda su se tijekom tjedna pojavile i neke razmirice, kandidati nisu skrivali da će im zajedničko druženje nedostajati. "Jako mi je žao što sve ovo završava", priznao je Anton. Darinko je ponudio nastavak druženja u svom domu: "Družit ćemo se i poslije, ja sam uvijek za akcije, nije problem tu kod mene." S njim se složila i Maja, koja se nada da će prijateljstvo nastaviti i nakon završetka emisije.

Zagrljaj s pobjednicom, Večera za 5
Zagrljaj s pobjednicom, Večera za 5 FOTO: RTL

Najvažniji trenutak večeri tek je slijedio. Željkica je s maksimalnih 40 bodova osigurala pobjedu, a Darinko je s 39 bodova nije uspio prestići. Radmila je također osvojila 39 bodova, Anton je završio s 38, a Maja s 32 boda. Tako je ovotjedno druženje u Ivanić Gradu i okolici dobilo svoju pobjednicu, a Željkica se veseli što će nagradu potrošiti na svoje najmilije.

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.

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