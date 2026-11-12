Željkica raznježila kandidate 'Večere za 5' poklonima: 'Svaka čast dječici, stvarno nemam riječi'

Željkica je bila domaćica četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5', a nakon deserta dala je ostalim kandidatima poklone. "Uvijek kad budem pogledao na sat, sjetit ću se ovog iskustva i ovog lijepog vremena koje sam imao", rekao je Anton.
Pitao je Željkicu jesu li njezina djeca izradila njihove poklone. Ona je objasnila da su to djeca napravila tijekom boravka na cjelodnevnoj nastavi. "Pokloni su fenomenalni, svaka čast dječici koja su to radila i učiteljici. Stvarno nemam riječi. Sve pohvale", komentirala je Maja.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.