Željkica za RTL.hr o pobjedi u 'Večeri za 5': 'Kupila sam si pećnicu koja je dobro došla za nove kolače'

Željkica je za RTL.hr komentirala svoju pobjedu u 'Večeri za 5'

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Željkica je s maksimalnih 40 bodova osigurala pobijedila u ovotjednoj 'Večeri za 5', a otkrila je da li pobjeda za nju bila neočekivana. "Ponajprije se želim zahvaliti cijeloj ekipi 'Večere za 5' i RTL-u, svi su bili super. Želim se zahvaliti i kandidatima 'Večere za 5'. Bili su stvarno odlično, hvala im na svakoj lijepoj riječi i svemu ostalome. Naravno, hvala im i na svim desetkama", poručila je.

icon-expand icon-close icon-close Željkica, Večera za 5 FOTO: RTL

"Obuzele su me emocije kada su me proglasili pobjednicom jer nisam uopće očekivala pobjedu. Mislila sam da će Rada pobijediti. Bila sam sretna", ispričala je Željkica. Otkrila je na što je potrošila novčanu nagradu. "Nagradu sam iskoristila za jednodnevno kupanje s djecom i kupila sam si pećnicu koja je, eto, dobro došla za nove recepte i nove kolače", rekla je Željkica. Preporučuje svima koji vole kuhati da se prijave u 'Večeru za 5'. "Za mene je ovo jedno predivno iskustvo i svima bih savjetovala da se prijave", istaknula je.

icon-expand Kandidati Večere za 5 FOTO: Privatni album