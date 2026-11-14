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Večera za 5

Željkica za RTL.hr o pobjedi u 'Večeri za 5': 'Kupila sam si pećnicu koja je dobro došla za nove kolače'

Željkica je za RTL.hr komentirala svoju pobjedu u 'Večeri za 5'

RTL.hr
14.11.2026 07:00

Željkica je s maksimalnih 40 bodova osigurala pobijedila u ovotjednoj 'Večeri za 5', a otkrila je da li pobjeda za nju bila neočekivana. 

"Ponajprije se želim zahvaliti cijeloj ekipi 'Večere za 5' i RTL-u, svi su bili super. Želim se zahvaliti i kandidatima 'Večere za 5'. Bili su stvarno odlično, hvala im na svakoj lijepoj riječi i svemu ostalome. Naravno, hvala im i na svim desetkama", poručila je. 

Željkica, Večera za 5
Željkica, Večera za 5 FOTO: RTL

"Obuzele su me emocije kada su me proglasili pobjednicom jer nisam uopće očekivala pobjedu. Mislila sam da će Rada pobijediti. Bila sam sretna", ispričala je Željkica. 

Otkrila je na što je potrošila novčanu nagradu. "Nagradu sam iskoristila za jednodnevno kupanje s djecom i kupila sam si pećnicu koja je, eto, dobro došla za nove recepte i nove kolače", rekla je Željkica. 

Preporučuje svima koji vole kuhati da se prijave u 'Večeru za 5'. "Za mene je ovo jedno predivno iskustvo i svima bih savjetovala da se prijave", istaknula je. 

Kandidati Večere za 5
Kandidati Večere za 5 FOTO: Privatni album

Željkici je 'Večera za 5' donijela i nova prijateljstva. "Postali smo svi dobri prijatelji, družimo se, idemo zajedno na zabave i stalno smo u kontaktu. Stvarno sam prezadovoljna cijelim iskustvom 'Večere za 5'", zaključila je Željkica, koja je otkrila da organizira humanitarne revije u Farkaševcu. 

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.

željkica večera za 5
Večera za 5

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