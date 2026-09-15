Život na moru ima svoju cijenu, Antun iz 'Večere za 5' iskreno o razdvojenosti od obitelji: 'Puno ću toga propustiti'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' gledatelje vodi u društvo Antuna, pomorca koji već 13 godina radi na brodovima za kružna putovanja. Kao časnik palube, posao ga je odveo na brojna mora i daleke destinacije, a iako kaže da svoj posao voli, priznaje da sa sobom nosi i jednu veliku žrtvu.
Najveći izazov za njega je razdvojenost od obitelji, a otkako je postao otac, taj je osjećaj još snažniji.
"Evo, novopečeni otac i tek sada vidim koliko je teško. Prvi koraci, prve riječi... puno ću toga propustiti", iskreno je priznao Antun.
Ipak, ističe kako današnja tehnologija uvelike olakšava život daleko od doma, a najveća podrška mu je supruga. Upravo ona, kaže Antun, zna koliko mu je teško kada mora otići i uvijek pronađe način da ga ohrabri i utješi.
Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.