Život na moru ima svoju cijenu, Antun iz 'Večere za 5' iskreno o razdvojenosti od obitelji: 'Puno ću toga propustiti'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' gledatelje vodi u društvo Antuna, pomorca koji već 13 godina radi na brodovima za kružna putovanja. Kao časnik palube, posao ga je odveo na brojna mora i daleke destinacije, a iako kaže da svoj posao voli, priznaje da sa sobom nosi i jednu veliku žrtvu.

Najveći izazov za njega je razdvojenost od obitelji, a otkako je postao otac, taj je osjećaj još snažniji.

"Evo, novopečeni otac i tek sada vidim koliko je teško. Prvi koraci, prve riječi... puno ću toga propustiti", iskreno je priznao Antun.