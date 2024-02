Zlatko ima 17 ovaca i motor, no nikad nema mira! Njegov popis sastojaka podijelio je ekipu: 'Ne simpatiziram suhe jezike'

"Nekad sam imao dva konja, bilo je tada više posla. Sada imam 17 ovaca koje barem jednom dnevno moram pogledati. Nemam mira, nikad mi nije dosadno. Nisam zavodnik, ne izigravam zavodnika, to me dečki zezaju. Imam motor, jedna cura me nagovorila da uzmem motor. Nagovorila me da i ja kupim", ispričao je o sebi Zlatko. "Da sam u filmu, glumio bi me Kevin Costner. Rado planem, ali se i brzo smirim", zaključio je.