Zlatko iz 'Večera za 5' je strastveni dinamovac, ali i veliki romantik: 'On će iznenaditi, mislim da ga je žena dobro naučila'

Večerašnji domaćin po struci je povjesničar, ali trenutačno radi u drvnoj industriji, a u slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem i snimanjem fešti i vjenčanja

RTL
10.09.2025 13:02

Treći dan ovotjedne 'Večere za 5' za Željku, Sandru, Nenada i Gorana kuhat će Zlatko Nikolić u Gunji, u kojoj je rođen i odrastao. Večerašnji domaćin po struci je povjesničar, ali trenutačno radi u drvnoj industriji, a u slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem i snimanjem fešti i vjenčanja.

Zlatko se prije gotovo četiri godine vjenčao s Dunjom i ne skriva koliko uživa sa suprugom: Jako je lijepo u braku. Supruga me pokušava pratiti u svim mojim mladenačkim, ludim idejama, dosta smo aktivni, volimo putovati i provoditi slobodno vrijeme u prirodi."

Inače, večerašnji domaćin je i strastveni navijač zagrebačkog Dinama, kluba koji prati još od utakmice protiv Partizana 1997. godine. Od onda je počeo skupljati i dresove, a nedugo nakon svadbe upravo je jedan dres omiljenog kluba stavio njega i suprugu pred prvi bračni test. Naime, Dunja je oprala dres na kojem su bili potpisi svih igrača prve postave. To je bio prvi test. Rekao sam joj tad - ako smo ovo preživjeli, sve ćemo preživjeti!"

Simpatičan, komunikativan i filozof", reći će za današnjeg domaćina Goran, a Nenad dodati: Zlatko će se jako dobro snaći u kuhinji. Mislim da bi nas Zlatko mogao iznenaditi, da ga je žena dobro naučila."

Domaćin će večeru pripremiti s lisnatim tijestom, svježim sirom, junećim vratom porilukom, kobasicama, narančama i pudingom od vanilije. Goran ne skriva da se najviše raduje junećem vratu, a Nenad i Željka kobasicama. Poriluk - ne, nikako, ne sviđa mi se kao namirnica i ne koristim ga", iskrena će biti Sandra, a Goran zaključiti: Mislim da ću se najesti, ima puno zanimljivih stvari koje bi mogle biti baš bombastične."

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' večeras na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

