Zlatko nije uspio nadmašiti Dunju! Jedino ona mu je dala 10 bodova, ostali vrlo jasni: 'Bio je suzdržan, možda umoran ili u tremi'

Ugostitelj Zlatko Kovač ugostio je protukandidate drugog tjedna ovotjedne 'Večere za 5' . Za svoju večeru osvojio je 35 bodova. Jedinu desetku dobio je od Dunje, koja je i sama svoju ocjenu nazvala poklonjenom. "Sve u svemu bilo je ok", dodala je. Devetku je Zlatku udijelio Mario - i to zbog slabo posoljenog glavnog jela, a osmice je dobio od Ivane i Dinka. "Bilo je sve ok, ali nije bilo kao kod Dunje, domaćin je bio suzdržaniji, mislim da je to osmica", objasnio je Dinko.