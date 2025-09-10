Zlatko osvojio maksimalni broj bodova za svoju večeru: 'Mislim da je danas atmosfera dosegla vrhunac!'

icon-close

Zlatko Nikolić ugostio je Željku, Sandru, Nenada i Gorana treći dan ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je maksimalnih četrdeset bodova i priredio gostima odličnu zabavu. Nakon posjete lokalnoj mesnici kako bi nabavi odgovarajuće komade mesa, domaćin se bacio na pripremu glavnog jela - kotlovine koju neće pripremati u klasičnom tanjuru za kotlovinu na vatri već u pećnici! Svoje glavno jelo nazvao je 'Mesna bomba', a tu su uz meso i neizostavnu mrkvu i krumpir bili i poriluk, gljive i paprike: Vjerujem da će se Zlatko fenomenalno snaći i mislim da će to sve biti super", komentirala je Sandra.

icon-expand Ekipa za stolom FOTO: RTL

Nakon glavnog jela domaćin se bacio na pripremu deserta nazvanog 'Specijalitet kuće'. Riječ je bila o desertu s narančom, čokoladnim biskvitom i pudingom od vanilije serviranom u čašama. Zatim je preostalo pripremiti predjelo nazvano 'Kamen, krš i maslina' – košarice od lisnatog tijesta punjene sirom, vrhnjem i začinima te razni naresci sa strane. U kombiju se ekipa lijepo družila i komentirala sinoćnju večeru, a domaćin ih je srdačno dočekao i za početak ih ponudio aperitivima kako bi nazdravili dobroj večeri. Zlatko mi se nije činio toliko pod stresom koliko mi se činio pozitivno uzbuđen", zaključio je Nenad. Predjelo je stiglo pred goste i svidjelo im se, kako izgledom, tako i okusom. Izgled predjela je bio u nekom mom điru, tako da mi se baš svidjelo", rekao je Goran, a gosti su također primijetili kako je zanimljivo kako je njihov domaćin, strastveni dinamovac, odlučio predjelo nazvati baš 'Kamen, kriš i maslina'. Glavno jelo nije se ništa manje svidjelo gostima pa je Nenad zadovoljno komentirao: Glavno jelo mi je bilo jako dobro, ja volim i inače malo ljuće kobasice, kakve nam je domaćin i poslužio. Pekarski krumpir se baš lijepo sljubio s mesom i ja inače nisam ljubitelj gljiva, ali tu su se baš uklopile."

icon-expand Glavno jelo, Večera za 5 FOTO: RTL

Atmosfera je na večeri definitivno bila u prvom planu, bila je puno opuštenija i mislim da je danas dosegla neki vrhunac i s tim sam jako zadovoljna - to je bio moj cilj", zadovoljan je bio i domaćin, kao i Nenad koji je dodao: Večeras je atmosfera bila fenomenalna. Mislim da bi tako trebalo biti svaku večer, da budemo opušteni i da se smijemo." Slijedio je desert koji nikog nije ostavio ravnodušnim te su se gosti složili da je i izgledom i okusom bio fenomenalan. Nakon večere domaćin je nasmijanim gostima podijelio poklone koji su ih oduševili, a onda su im se pridružili tamburaši 'Brko i sinovi'.

icon-expand Desert, Večera za 5 FOTO: RTL