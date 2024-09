Znate li odakle Mandi ime Monika? 'Ostavila sam jednog dečka, a on mi je pjevao'

Predzadnja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' je umirovljenica Monika Manda Mikala, a tijekom pripreme glavnog jela otkrila je koje joj je pravo ime te zašto je dobila drugo.

''Meni je pravo Manda, ali mene već 30 tisuća godina zovu Monika jer sam živjela u Zagrebu i ostavila sam jednog dečka, a on je počeo pjevati: 'Moja Monika, moja ljubavi, zašto si me ostavila' i tako sam ja ostala Monika. Manje- više me svi tako zovu'', otkrila je Manda.

Karlo je komentirao kako nema pojma koje je Monikino pravo ime, ali se zato Matea sjetila. ''Ja znam njezino pravo ime, iz emisije 'Ljubav je na selu' – Manda'', rekla je. ''Kad sam je prvi dan vidjela odmah sam pomislila da je to Manda iz 'Ljubav je na selu', a ona se nama predstavila kao Monika. Onda sam se malo zbunila.