Znate li što je langoš? Domaćica iz 'Večere za 5' poslužila ih umjesto kruha i vratila sve u djetinjstvo

U popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5' letvica je podignuta visoko već na samom početku tjedna, a druga domaćica, svestrana Varaždinka Nataša, odlučila je svoje goste dočekati na način koji se ne zaboravlja. Umjesto klasičnog predjela, na stolu se našla prava gozba koja je količinom i kreativnošću iznenadila i najzahtjevnije nepce, pretvarajući uvod u večeru u gastronomski doživljaj za pamćenje.

Kreativnost bez granica: Od pingvina do kuglica sa sirom

Nataša, koja za sebe kaže da je kreativna duša, svoju je osobnost u potpunosti prelila na pladnjeve za predjelo. Odmaknuvši se od uobičajenog, goste je dočekala s nevjerojatnom lepezom zalogaja, a posebnu pažnju privukli su simpatični pingvini napravljeni od mini mozzarella kuglica i maslina. Ovaj zaigrani detalj bio je samo uvod u bogatstvo okusa koje je pripremila.

Na pladnjevima su se našle i kuglice od krem sira, poslužene na krekerima, a Nataša je mislila na sve ukuse. Jedan dio kuglica uvaljala je u mljevene pistacije, a drugi u mljevene bučine sjemenke, stvarajući tako savršen spoj kremaste teksture i hrskavosti. Željela sam da svatko može odabrati ono što želi i da proba nešto novo. Stvarno ima hrpa toga", objasnila je domaćica svoj pristup, koji su gosti odmah usporedili sa svadbenim slavljem.

Umjesto kruha, langošice s daškom tradicije

Posebno iznenađenje bio je Natašin odabir da uz bogato predjelo ne posluži kruh. Umjesto toga, na stolu su se našle tople i hrskave langošice, poznate i kao poderane gaće, koje je smatrala idealnim partnerom za ponuđene delicije. Jedemo ga u jako malim količinama, a ovo je idealno uz predjelo. Svojim gostima neću servirati kruh", odlučno je rekla. Taj je potez kod gostiju probudio najljepše uspomene, a glazbenika Mahira okus je vratio ravno u djetinjstvo.

