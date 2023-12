Znate li vi datum svoje godišnjice? 'Znam čak i datum i točno vrijeme i sekundu'

Pretposljednji ovotjedni kandidat bio je Davor Mutić, a za desert radi kolač naziva 'Josipin ledeni mmm' koji je dobio naziv jer je to najdraži desert njegove djevojke Josipe. Kandidatima je bilo teško otkriti o kakvom se kolaču radi. Domaćin je otkrio kako su se Josipa i on upoznali na poslu. ''Prije 3 godine smo se upoznali na poslu, iako se na početku nismo toliko družili, ni kliknuli kao sada. To se dogodilo kasnije'', otkrio je Davor. Goranka misli da se ljubav može roditi iz prijateljstva. ''Takve ljubavi su najbolje'', komentirala je Goranka, a Vlatka nema takvog iskustva pa ne zna. ''Meni se ljubav nije rodila iz prijateljstva, to je bilo tipa – tapa i ajmo i gotovo'', ispričala je kroz osmijeh Vlatka. ''Evo opstalo je 29 godina, sve super – sve funkcionira'', dodala je.