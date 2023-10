Znate li što su 'gnudi'? Darijevi protukandidati ne znaju za prilog takvog naziva

Kandidati ovotjedne ' Večere za 5 ' se složili kako Zagorci puno kuhaju. ''Mislim da će se moja supruga složiti da ja preuzimam kuhinjsku palicu – jedu se moja jela, no kad sam odsutan onda ona kuha'', rekao je Darijo. ''Zagorci kuhaju, međutim, dok imaju žene na raspolaganju daju njima da to rade'', objasnio je Dragutin. ''Zagorci kuhaju, ali kad zakuhamo kašu smo nadrapali totalno'', našalio se Štef.

Današnji domaćin Darijo za večeru je pripremio gnude, a ostali protukandidati ne znaju što je to točno. ''Gnudi su okruglice od sira, po izgledu najsličnije knedlama. Upravo sam odlučio to napraviti kako bih pokazao kandidatima nešto novo i zanimljivo, a pašu uz različite umake i preljeve'', objasnio je domaćin Darijo.

Darijeva djeca ipak nisu tako oduševljeni njegovom kuhinjom. ''Bio bih jako sretan kad bi i moja djeca to htjela jesti, no još su mali, u istraživanju kuhinje. Nisu došli do faze da im je to fino, valjaju im pileći pohanci i pomfri'', komentirao je Darijo. Markova kćer obožava ribu, a Štef svojoj djeci voli pripremati zagorsku kuhinju. ''Svojoj kćeri najčešće pripremam ribe jer ih jako voli jesti'', rekao je Marko. ''Svojoj djeci najčešće pripremam tradicionalnu hranu: grah, zelje, ječmena kaša'', komentirao je Štef. ''Napravim roštilj ili kotlovinu i napravimo feštu'', zaključio je Dragutin.

