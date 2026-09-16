Zoran dočekao kandidate 'Večere za 5' u kući na stablu: 'Poželjeli smo prespavati'

Kandidat 'Večere za 5' Zoran A. svoju je večeru odlučio pripremiti u ambijentu koji savršeno odgovara njegovom avanturističkom duhu. Umjesto klasičnog prostora za druženje, kandidate je odveo u šumu, u kuću na stablu koja ih je dočekala u punom sjaju.

"Poželjeli smo prespavati u njegovoj kućici. Tako je lijepo. Zamišljamo godišnji odmor ovdje, s ptičicama ujutro", rekla je Mija.

Neobičan interijer odmah je privukao pažnju, a kandidati nisu skrivali oduševljenje prostorom koji je spojio prirodu, toplinu i udobnost.

A koliko je prostor zapravo prostran, pokazalo se i na kraju večeri. Osim kandidata i snimateljske ekipe, Zoran je bez problema ugostio i klapu Ćilipi, koja je svojim nastupom dodatno zaokružila večer.

Tako je Zoranova kuća na stablu postala puno više od mjesta za večeru – pretvorila se u pozornicu za druženje, pjesmu i stvaranje uspomena koje će kandidati još dugo pamtiti.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.