Zoran pet godina ne jede meso, ali u 'Večeri za 5' odlučio je napraviti iznimku: 'Kad sam se već prijavio, kušat ću sve'

Nove epizode omiljenog kulinarskog showa 'Večera za 5' kreću na RTL-u, te se ovaj tjedan kuha u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Već prva večera donosi zanimljive trenutke za stolom. Među gostima je i poduzetnik Zoran A., koji je svojim pristupom ugodno iznenadio ostale kandidate.
Naime, Zoran već pet godina ne jede meso, no odlučio je da tijekom sudjelovanja u showu neće odbijati jela koja mu domaćini pripreme.
"Ne jedem meso već pet godina, ali bilo mi je logično da, kad sam se već prijavio, kušam sve što je pripremljeno kako bih to mogao i pošteno ocijeniti", objasnio je Zoran već tijekom prve večere.
Njegov pristup svidio se i ostalim kandidatima, koji su pohvalili njegovu odluku da izađe iz vlastite zone komfora i svakom domaćinu pruži jednaku priliku.
Domaćica je te večeri za glavno jelo pripremila lungić u umaku od šampinjona, a Zoran je, unatoč svojim prehrambenim navikama, odlučio kušati i mesno jelo te tako ostati dosljedan odluci s kojom je ušao u natjecanje.
Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.