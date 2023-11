Nikolina podučava jogu i veganstvo, a nije se našla u školskom sustavu: 'Nije ispalo tako dobro kako sam zamišljala'

Domaćica Nikolina je otkrila kako živi si mužem i četiri mačke te da je po struci profesorica Hrvatskog jezika, a na komentar da je to lijep posao se nasmijala. ''Kratko nakon završetka fakulteta sam radila u osnovnoj školi, međutim nekako se nisam našla u tom sustavu. Iako sam se kao mala stalno igrala škole i svim svojim plišancima i lutkama sam držala nekakve satove, no u stvarnosti to nije ispalo tako dobro kako sam zamišljala. U svakom slučaju učiteljski gen je ostao prisutan jer sada podučavam jogu i vegansko kuhanje te veganstvo kao takvo – nisam prestala biti učiteljica'', objasnila je domaćica Nikolina.