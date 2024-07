Viola boje mora

11.epizoda

Viola teško prihvaća suočavanje s ocem kojeg je tek nedavno pronašla. On pokušava objasniti svoje razloge, ali to neće biti lako. U međuvremenu, ubojstvo potresa Turijev život - on se izjašnjava krivim, ali je li stvarno tako? Demir će učiniti sve da pomogne prijatelju i otkrije što se zapravo dogodilo.