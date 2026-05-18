Boris iz 'Love Islanda' objavio pjesmu i zaintrigirao pratitelje: 'Nadam se da će vam se svidjeti'

Boris iz 'Love Islanda UK' na svom se Instagram profilu pohvalio kako je objavio pjesmu pod nazivom "Mene vozi", a pratiteljima je kratko poručio: "Nadam se da će vam se svidjeti moja pjesma. Uskoro stiže i spot."

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su mu u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške. Boris je tako nakon reality popularnosti odlučio napraviti novi korak u karijeri i predstaviti se publici kroz glazbu, a mnogi s nestrpljenjem očekuju i spot koji je najavio.