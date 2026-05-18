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Boris iz 'Love Islanda' objavio pjesmu i zaintrigirao pratitelje: 'Nadam se da će vam se svidjeti'

Slovenac Boris Vidović, kojeg je publika upoznala u popularnom reality showu 'Love Island UK', okušao se i u glazbenim vodama

RTL.hr
18.05.2026 16:00

Boris iz 'Love Islanda UK' na svom se Instagram profilu pohvalio kako je objavio pjesmu pod nazivom "Mene vozi", a pratiteljima je kratko poručio: "Nadam se da će vam se svidjeti moja pjesma. Uskoro stiže i spot."

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su mu u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške. Boris je tako nakon reality popularnosti odlučio napraviti novi korak u karijeri i predstaviti se publici kroz glazbu, a mnogi s nestrpljenjem očekuju i spot koji je najavio.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Boris Vidović široj je javnosti postao poznat sudjelovanjem u showu 'Love Island', gdje je privukao pažnju svojim izgledom, samopouzdanjem i temperamentom. Tijekom sudjelovanja stekao je velik broj pratitelja na društvenim mrežama, a čini se kako svoju popularnost sada želi dodatno proširiti i na glazbenu scenu.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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