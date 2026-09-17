DONUT 10 - odlučujuća borba za prvaka na Bugatti Rimac poligonu u Mičevcu

Nakon uzbudljivih utrka na poligonu Bugatti Rimac u Mičevcu, industrijskoj stazi u Splitu te na poligonu Westgate Shopping Cityja, vozači se vraćaju ondje gdje je sve počelo. U subotu i nedjelju, 19. i 20. rujna, na poligonu Bugatti Rimac u Mičevcu te u prijenosu na platformi Voyo u nedjelju od 16 sati, odigrava se veliko finale sezone. Kalkulacije više nema i ovo je posljednja prilika za osvajanje bodova i konačni proboj na vrh!

U nedjelju, 20. rujna na platformi Voyo gledamo tandem borbe na ispadanje u kojima dva vozača istodobno izlaze na stazu i mijenjaju vodeću i prateću poziciju, a borbe se nastavljaju sve do finalnog okršaja za pobjednika DONUT-a 10 i novog prvaka cijele sezone.

Finale sezone, jubilarni deseti DONUT događa se na Bugatti Rimac poligonu i uživo na platformi Voyo, 20. rujna od 16 sati!