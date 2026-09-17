Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
VOYO

DONUT 10 - odlučujuća borba za prvaka na Bugatti Rimac poligonu u Mičevcu

Vrhunac je sezone, čeka nas posljednja utrka, koja donosi odlučujuće borbe za naslov prvaka DONUT Međunarodnog kupa 2026.

RTL.hr
17.09.2026 11:40

Nakon uzbudljivih utrka na poligonu Bugatti Rimac u Mičevcu, industrijskoj stazi u Splitu te na poligonu Westgate Shopping Cityja, vozači se vraćaju ondje gdje je sve počelo. U subotu i nedjelju, 19. i 20. rujna, na poligonu Bugatti Rimac u Mičevcu te u prijenosu na platformi Voyo u nedjelju od 16 sati, odigrava se veliko finale sezone. Kalkulacije više nema i ovo je posljednja prilika za osvajanje bodova i konačni proboj na vrh!

Donut 10
Donut 10 FOTO: Voyo

U nedjelju, 20. rujna na platformi Voyo gledamo tandem borbe na ispadanje u kojima dva vozača istodobno izlaze na stazu i mijenjaju vodeću i prateću poziciju, a borbe se nastavljaju sve do finalnog okršaja za pobjednika DONUT-a 10 i novog prvaka cijele sezone.

Finale sezone, jubilarni deseti DONUT događa se na Bugatti Rimac poligonu i uživo na platformi Voyo, 20. rujna od 16 sati!

donut
Divlje pčele

Uoči druge sezone 'Divljih pčela', Arija Rizvić uživa punim plućima: Pokazala kako provodi posljednje dane ljeta

Stanje nacije

Šprajc se vraća! 'Stanje nacije' sutra ponovno na RTL-u, a nova sezona donosi potpuno novu perspektivu

Moglo bi te zanimati

Šprajc se vraća! 'Stanje nacije' sutra ponovno na RTL-u, a nova sezona donosi potpuno novu perspektivu

Splitski zavodnik Šime Elez u novoj ulozi, na španjolskom zavodi gledatelje

Što čeka sestre Runje? Kate izgovorila riječi koje bude strah: 'Imate samo jedna drugu'

Otišao korak dalje! Anthony iskreno: 'Ako se Lara ne promijeni, gotovo je - neću odbiti novu djevojku!'

Alja razotkrila Roberta: 'Kada je s Loren, ponaša se potpuno drugačije nego kada je sam!'

Pao na prvi pogled! Jovanu se opasno sviđa Alja: 'Njezin izgled je wow'

Pročitaj na Net.hr
Crnke koje su zaludjele Karlovac: Malo tko ove ljepotice u centru grada nije primijetio
Jelena Perčin i Ante Gelo nastupili zajedno: Zaljubljeni supružnici pokazali posebnu bliskost
'Mala dama s velikim glasom' osvojila je svijet, pa prošla kroz pakao
Sjećate li se Minee s početka karijere? Ovako se mijenjala kroz godine
Kralj Charles nakon smrti princeze Diane poručio: 'Ne brini, brzo ćemo je zaboraviti'
Penélope Cruz u korzetu i čipki pokazala fantastičnu liniju: Mreže su pune komplimenata
Veganka koja ne voli šminku, a obožava feniranje: 'Od prvog honorara kupila sam kožnu jaknu'
Thompson rasprodao dvoranu u Stuttgartu: Zbog velike potražnje pao sustav, obožavatelji ogorčeni
Poruka Meghan Markle završila na internetu: Htjela se javiti roditeljima, a procurio joj broj
Zaručili se, čekali bebu, a onda je sve krenulo po zlu! 'Još uvijek osjećam sram'