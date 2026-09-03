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Prijateljstvo traje i dalje! Ivana ugostila Zuzu pa objavila emotivnu poruku: 'Uvijek si uz mene, što god se događalo'

Da prijateljstva stvorena pred kamerama traju i dugo nakon što se reflektori ugase, iz dana u dan dokazuju bivše kandidatkinje showa 'Život na vagi'

RTL.hr
03.09.2026 15:18

Ivana Radoš Kruškić i Zuzana Filipašić, u javnosti poznatija kao Zuzu, u showu 'Život na vagi' su jedna drugoj bile nepokolebljiva podrška, a njihova je povezanost s vremenom postala samo još snažnija.

Emotivna poruka s društvenih mreža

Ivana je na svom Instagram profilu podijelila dirljivu zajedničku fotografiju sa Zuzanom koja joj je stigla u posjet u Vinkovce. Druženje bivših kandidatkinja raznježilo je brojne pratitelje, a Ivana svojoj dragoj prijateljici nije ostala dužna ni na emotivnim riječima.

"Zuza moja, hvala ti na posjeti. Koliko god vremena proveli zajedno, uvijek mi je premalo... Volim te baš takvu kakva jesi - dobru, brižnu i malo ludu. Uvijek si uz mene, kako god bilo i što god se događalo, i to mi neizmjerno znači. Volim te puno, puno!", napisala je Ivana u opisu fotografije na kojoj obje ne skrivaju osmijeh. 

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Zajedno kroz najteže izazove

Tijekom sudjelovanja u showu 2022. godine, obje su kandidatkinje osvojile simpatije gledatelja svojom borbenošću, ali i iznimno vedrim duhom. Iako su u izolaciji prolazile kroz teške fizičke i psihičke izazove, međusobno razumijevanje i bodrenje u trenucima krize bili su im jedan od najvećih vjetrova u leđa.

Nakon završetka snimanja obje su se posvetile obiteljima i svakodnevici, no redoviti susreti dokazuju da su zajednički znoj, suze i smijeh stvorili neraskidivu vezu. Pratitelji u komentarima nisu skrivali oduševljenje što ih ponovno vide zajedno, ističući kako je upravo ovakvo iskreno prijateljstvo jedna od najljepših pobjeda koje su mogle ponijeti iz projekta.

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