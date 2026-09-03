Prijateljstvo traje i dalje! Ivana ugostila Zuzu pa objavila emotivnu poruku: 'Uvijek si uz mene, što god se događalo'

Ivana Radoš Kruškić i Zuzana Filipašić , u javnosti poznatija kao Zuzu, u showu 'Život na vagi' su jedna drugoj bile nepokolebljiva podrška, a njihova je povezanost s vremenom postala samo još snažnija.

Ivana je na svom Instagram profilu podijelila dirljivu zajedničku fotografiju sa Zuzanom koja joj je stigla u posjet u Vinkovce. Druženje bivših kandidatkinja raznježilo je brojne pratitelje, a Ivana svojoj dragoj prijateljici nije ostala dužna ni na emotivnim riječima.

"Zuza moja, hvala ti na posjeti. Koliko god vremena proveli zajedno, uvijek mi je premalo... Volim te baš takvu kakva jesi - dobru, brižnu i malo ludu. Uvijek si uz mene, kako god bilo i što god se događalo, i to mi neizmjerno znači. Volim te puno, puno!", napisala je Ivana u opisu fotografije na kojoj obje ne skrivaju osmijeh.