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Filip Brkić skoro završio na podu tijekom utakmice! Srećom, spasio ga je naš producent Gledaj
Rukometaši pozitivni prije Slovenije, pozdravljaju i 'Gospodina Savršenog' Karla: 'Sad ćemo ga početi gledati' Gledaj
Iznenađenje u studiju! Novi 'Gospodin Savršeni' Karlo Godec gostovao u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' Gledaj
Marko Vargek, Mirza Džomba i Igor Vori, hvala vam na nezaboravnim trenucima! 'Ovdje nitko nije normalan' Gledaj
Ludnica na dočeku rukometaša - krenule suze na himnu reprezentacije: Pogledajte ovu emociju Gledaj
Pogledajte trenutak kada su rukometaši stigli na Trg: Navijači u deliriju! Gledaj
Ovo su piloti s kojima su letjeli naši srebrni rukometaši: 'Najposebniji let, kao i najposebniji putnici' Gledaj
Kakvo slavlje Brkića i Šole nakon pobjede Hrvatske protiv Francuske: Pogledajte njihovu reakciju! Gledaj
Duvnjak se finalom na SP-u oprašta od reprezentacije: 'Zaslužio je za kraj pobjedu' Gledaj
Šipić je poručio da Hrvatska ide do kraja, a ovako je izgledao njegov pobjednički gol! Gledaj
Pogledajte reakciju Brkića i Vorija nakon Šipićevog gola za polufinale SP-a: 'Što je ovo?' Gledaj
Hrvatska - Zelenortski Otoci večeras od 18:00 na RTL-u i platformi Voyo Gledaj
Hrvatska - Zelenortski otoci u srijedu od 17:00 na RTL-u! Gledaj
Maja Oštro Flis za RTL.hr o Svjetskom rukometnom prvenstvu Gledaj
Ines Goda Forjan za RTL.hr o sportu, karijeri i najvećoj podršci: 'Ove je godine za mene sve posebno emotivno' Gledaj
Marko Vargek za RTL.hr o Svjetskom rukometnom prvenstvu: 'Glavni cilj je sve pobjeđivati' Gledaj
Filip Brkić je za RTL.hr Svjetskom rukometnom prvenstvu: 'Bit će to neka druga dimenzija' Gledaj
Vlado Šola za RTL.hr o Svjetskom rukometnom prvenstvu: 'Želim da dođemo u borbu za medalje' Gledaj
Igor Vori za RTL.hr o Svjetskom rukometnom prvenstvu: 'Svi želimo da uđemo u drugi krug' Gledaj
Mirza Džomba za RTL.hr o svojoj komentatorskoj ulozi: 'Bit će uzbudljivo' Gledaj