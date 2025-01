'Egipat je utakmica istine za nas!' Hrvatska ide po četiri boda i prvo mjesto u skupini – večeras od 20.30 sati na RTL-u

Najteža utakmica dosad je pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom. Reporterka Ines Goda Forjan prati svaki korak naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u rukometu i sigurna je - Egipat je pravi test. "Sigurno je da nas čeka najteža utakmica dosad. Bit će zahtjevno, vrlo vjerojatno i puno neizvjesnije nego što je to bilo s Bahreinom i Argentinom. Nažalost, ostali smo bez kapetana Domagoja Duvnjaka. To je šokiralo i uzdrmalo cijelu reprezentaciju, ali vjerujem da će im to biti još jedan dodatan motiv i da će s kapetanom u mislima večeras doći do pobjede kojom ćemo osvojiti prvo mjesto u skupini, prenijeti četiri boda u drugi krug i uvelike si olakšati nastavak natjecanja. Kapetanu želim što brži oporavak i nadam se da ćemo ga ponovno gledati. Zaslužio je puno, puno ljepši oproštaj od najdražeg dresa i vjerujem da će za to dobiti novu priliku", jasna je Goda Forjan.