Evo kada Hrvatska ponovno igra! Veliki cilj je izboriti četvrtfinale

Hrvatska će svoje natjecanje nastaviti u srijedu u 18 sati u zagrebačkoj Areni, gdje će igrati protiv reprezentacije koja zauzme treće mjesto u skupini G. Najizgledniji protivnik su Zelenortski Otoci, no ako to ne budu oni, mogla bi to biti Kuba. Sve će biti jasnije nakon njihovog današnjeg međusobnog susreta.

U petak u 20:30 Hrvatsku očekuje susret s pobjednikom skupine, koji će biti poznat nakon današnjeg izravnog dvoboja između Islanda i Slovenije. U nedjelju, također u 20:30, na rasporedu je utakmica protiv drugoplasirane reprezentacije te skupine.