Finale prije finala za Hrvatsku: 'Islanđanin protiv svog Islanda u ključnoj utakmici, izbornik je naša najveća snaga trenutačno'

RTL-ov voditelj i komentator Filip Brkić uvjeren je da hrvatska rukometna reprezentacija može pronaći snagu uoči Islanda. "Vjerujem da možemo, da se možemo vratiti u turnir, najveću snagu trenutačno, s obzirom na cijelu situaciju, vidim u izborniku Daguru Sigurdssonu! Islanđanin protiv svog Islanda u ključnoj utakmici, ako itko može iščitati slabost islandske igre, onda je to on. Drži me optimizam", otkrio je Brkić.

Pozitivna je i rekordna bodovna prednost koju je Hrvatska postavila u utakmici sa Zelenortskim Otocima. "Dobro je došla pobjeda nakon Egipta, da svi dobiju priliku, da se umorni odmore, to je ono što je dobitak kad su u pitanju Otoci", objašnjava RTL-ov sportski komentator. Sa svojim sukomentatorom Vladom Šolom slaže se sjajno. "Vlado i ja uoči utakmica nemamo praznovjerja, imamo svoje rutine, no ništa zanimljivo! Jedino što nam je zanimljivo jest to što uvijek sjedimo ja lijevo, on desno, tako je od prvog dana", kroz smijeh zaključuje Šola.