Heroine rukometne redakcije RTL-a: Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan vodile su i doček rukometaša, a evo kako je sve izgledalo

Poznata sportska novinarka i reporterka RTL-a, Maja Oštro Flis, već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica koja prate uspjehe hrvatske rukometne reprezentacije. Nakon višetjednog iscrpnog, ali i euforičnog izvještavanja s Europskog rukometnog prvenstva, Maja je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila djelić nevjerojatne atmosfere s velikog dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, poprativši sve simpatičnim i slikovitim opisom.

icon-expand Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan FOTO: Instagram

Euforija s Trga i simpatična poruka

Samo dan nakon što je i sama vodila doček rukometaša pred tisućama navijača, Maja je objavila seriju fotografija i videozapisa koji savršeno sažimaju emocije s glavnog zagrebačkog trga. Uz kratak, ali jasan opis "Ovdje nitko nije normalan", dala je do znanja kakva je nezaboravna ludnica vladala tijekom proslave. Njezina objava prikazuje nasmijana lica s pozornice, uključujući i selfie s kolegicom Ines Godom Forjan, kako su je kolege nazvala, heroinom sportske redakcije RTL-a, ali i nevjerojatne prizore razdragane mase, bakljade te zajedničkog pjevanja reprezentativaca i navijača.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

icon-expand Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan FOTO: Instagram

Zaštitna lica rukometa na RTL-u

Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis već su godinama zaštitna lica rukometnog programa RTL-a, a tijekom cijelog siječnja 2026. godine izvještavale su s Europskog rukometnog prvenstva, putujući s rukometašima od Švedske do Danske pa nazad do Hrvatske. Sportska redakcija RTL-a, uz Marka Vargeka, Igora Vorija, Mirzu Džombu, Filipa Brkića i Vladu Šolu, dobila je brojne pozitivne komentare na prijenos tijekom siječnja i na emisiju 'Vrijeme je za rukomet' koja je i ove godine svoju posljednju epizodu imala na glavnom zagrebačkom trgu.