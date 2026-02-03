Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Vrijeme je za rukomet

Heroine rukometne redakcije RTL-a: Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan vodile su i doček rukometaša, a evo kako je sve izgledalo

Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis gledateljima su donosile sve vijesti vezane za Europsko rukometno prvenstvo 2026.

RTL.hr
03.02.2026 14:00

Poznata sportska novinarka i reporterka RTL-a, Maja Oštro Flis, već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica koja prate uspjehe hrvatske rukometne reprezentacije. Nakon višetjednog iscrpnog, ali i euforičnog izvještavanja s Europskog rukometnog prvenstva, Maja je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila djelić nevjerojatne atmosfere s velikog dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, poprativši sve simpatičnim i slikovitim opisom.

Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan
Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan FOTO: Instagram

Euforija s Trga i simpatična poruka

Samo dan nakon što je i sama vodila doček rukometaša pred tisućama navijača, Maja je objavila seriju fotografija i videozapisa koji savršeno sažimaju emocije s glavnog zagrebačkog trga. Uz kratak, ali jasan opis "Ovdje nitko nije normalan", dala je do znanja kakva je nezaboravna ludnica vladala tijekom proslave. Njezina objava prikazuje nasmijana lica s pozornice, uključujući i selfie s kolegicom Ines Godom Forjan, kako su je kolege nazvala, heroinom sportske redakcije RTL-a, ali i nevjerojatne prizore razdragane mase, bakljade te zajedničkog pjevanja reprezentativaca i navijača.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.
Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan
Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan FOTO: Instagram

Zaštitna lica rukometa na RTL-u

Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis već su godinama zaštitna lica rukometnog programa RTL-a, a tijekom cijelog siječnja 2026. godine izvještavale su s Europskog rukometnog prvenstva, putujući s rukometašima od Švedske do Danske pa nazad do Hrvatske. Sportska redakcija RTL-a, uz Marka Vargeka, Igora Vorija, Mirzu Džombu, Filipa Brkića i Vladu Šolu, dobila je brojne pozitivne komentare na prijenos tijekom siječnja i na emisiju 'Vrijeme je za rukomet' koja je i ove godine svoju posljednju epizodu imala na glavnom zagrebačkom trgu.

ines goda forjan maja oštro flis vrijeme je za rukomet doček rukometaša
Vrijeme je za rukomet

FOTO Evo kako izgleda doček rukometaša: Baklje sa svih strana, igrači pjevaju i skaču

Moglo bi te zanimati

Više od milijun i 200 tisuća navijača pratilo je hrvatske rukometaše na putu do brončane medalje na EP-u!

Ako ne znate što je bilo... jutros! Donosimo video kako je Zagreb dočekao brončane rukometaše nakon EP-a

Hvala, rukometaši! Ovako je izgledao njihov put na EP, pokazali zajedništvo i utaborili naš rukomet na vrhu!

Marku Vargeku u goste stiže Domagoj Duvnjak, a Ines Goda Forjan otkrila pozadinu kultne fotografije s kapetanom: 'Čista sreća, ponos, zajedništvo'

Prolazak Hrvatske u polufinale rukometnog EP pratilo više od milijun i sto tisuća navijača: 'Ova momčad pokazala je da se zna vratiti iz rubnih situacija!'

Gdje i kada gledati polufinale Hrvatska - Njemačka? Idemo po finale na EP!