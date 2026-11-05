Hrvatska maestralno otvorila kvalifikacije za Euro 2028., sljedeća postaja je Finska – uživo na RTL-u i platformi Voyo

Hrvatska je jučer briljantno krenula u novi kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo 2028. godine, koje će se održati u Portugalu, Španjolskoj i Švicarskoj. Na krcatim Gripama u Splitu izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Litvu 46:28 i postavili novi nacionalni rekord po broju pogodaka u jednoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo.

Već u subotu, 7. studenoga Hrvatsku čeka iduća kvalifikacijska utakmica protiv Finske, a prijenos je na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo od 16 sati.

Posebno raspoloženi na Gripama bili su kapetan Martinović s 10 pogodaka te Glavaš i Šipić s po 7, dok su vratari Dominik Kuzmanović i Matej Mandić zajedno skupili 16 obrana.

U Vantaai naše rukometaše čeka susret 2. kola skupine 1. Protiv Finske Hrvatska ima stopostotni učinak od šest pobjeda u isto toliko službenih dvoboja, od prve pobjede 1993. upravo u Vantaai do posljednjih kvalifikacijskih ogleda 2022. godine.