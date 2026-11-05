Hrvatska maestralno otvorila kvalifikacije za Euro 2028., sljedeća postaja je Finska – uživo na RTL-u i platformi Voyo

Hrvatska je jučer briljantno krenula u novi kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo 2028. godine, koje će se održati u Portugalu, Španjolskoj i Švicarskoj. Na krcatim Gripama u Splitu izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Litvu 46:28 i postavili novi nacionalni rekord po broju pogodaka u jednoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo.
Već u subotu, 7. studenoga Hrvatsku čeka iduća kvalifikacijska utakmica protiv Finske, a prijenos je na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo od 16 sati.
Posebno raspoloženi na Gripama bili su kapetan Martinović s 10 pogodaka te Glavaš i Šipić s po 7, dok su vratari Dominik Kuzmanović i Matej Mandić zajedno skupili 16 obrana.
U Vantaai naše rukometaše čeka susret 2. kola skupine 1. Protiv Finske Hrvatska ima stopostotni učinak od šest pobjeda u isto toliko službenih dvoboja, od prve pobjede 1993. upravo u Vantaai do posljednjih kvalifikacijskih ogleda 2022. godine.
Kao da Hrvatska Fincima nije dovoljno težak protivnik, finski izbornik Ola Lindgren mora se snaći i bez ključnih igrača poput braće Granlund i Hjalmarssona, ali se nada da će mlada momčad to nadoknaditi borbenošću i zajedništvom. U preostalim susretima prvog kvalifikacijskog prozora skupine 1 sastaju se Nizozemska i Finska u četvrtak, 5. studenoga te Litva i Nizozemska u nedjelju, 8. studenoga.
Novi korak Hrvatske prema Euru 2028. gledajte uživo iz Finske u subotu od 16 sati na RTL-u i platformi Voyo!