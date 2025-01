Kakav igrač! Luku Klaricu osim napada, odlikuje i kvalitetna igra u obrani

Luka Lovre Klarica, mladić iz Zadra, već je sa svoje 22 godine postao nezaobilazno ime u hrvatskom rukometu. Njegov put od sportskog početnika do zvijezde RK Zagreb i reprezentacije Hrvatske pokazuje kako talent, predanost i rad mogu iznjedriti izvanrednu karijeru. Iako je njegovo puno ime Luka Lovre, jednostavno preferira da ga zovu Luka – baš kao što je njegov pristup rukometu jednostavan, ali iznimno učinkovit.

Rođen 25. rujna 2001. godine, Luka Klarica odrastao je u Zadru, gdje je svoju sportsku karijeru započeo trenirajući nogomet. Kao ljevak, prirodno je igrao na poziciji lijevog braniča, no sudbina je imala drugačije planove. Tijekom školskih dana rukomet ga je osvojio, i to najprije na poziciji krila. No, nagli rast i fizičke predispozicije brzo su ga preusmjerile prema poziciji desnog vanjskog, na kojoj se ubrzo istaknuo kao igrač s rijetkim potencijalom.

Njegov talent nije prošao nezapaženo. Svoje prve rukometne korake napravio je u lokalnom klubu u Zadru, ali su ga skauti RK Zagreba vrlo brzo doveli u glavni grad Hrvatske. Preseljenje u Zagreb s tek 16 godina bilo je ključni trenutak u njegovoj karijeri. Tamo je najprije igrao za drugu momčad, a ubrzo je poslan na posudbu u RK Goricu, gdje je imao priliku dokazati se u seniorskoj konkurenciji. Povratak u Zagreb bio je trijumfalan – već sa 18 godina debitirao je u Ligi prvaka, i to protiv moćnog Kiela.