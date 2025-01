Ne propustite utakmice favorita Svjetskog prvenstva u rukometu na platformi Voyo!

Petog dana Svjetskog prvenstva, u subotu pretplatnici platforme Voyo mogu pratiti čak tri susreta. Prvo odlazimo u Poreč, pratimo skupinu C, u kojoj je Francuska deklasirala najprije Katar (37-19), a zatim Kuvajt (43-19) te danas od 18 sati čeka posljednjeg suparnika skupine, Austriju, koja također ima dvije pobjede protiv istih protivnika. Bit će to susret za pobjednika skupine i bodove koji se prenose u idući krug. Francuska, kao jedna od najvećih rukometnih nacija, je favorit, no opreza nikada dovoljno.