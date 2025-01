Pravila kreativnog nagradnog natječaja: 'OSVOJI DRES HRVATSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE'

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu streaming platforma Voyo te emisija 'Vrijeme je za rukomet' koja se prikazuje na televizijskom kanalu RTL, organizira kreativni natječaj pod nazivom 'OSVOJI DRES HRVATSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE' (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za pratitelje Facebook profila Vrijeme je za rukomet'. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije RTL-a, promocije Facebook stranice i emisije Vrijeme je za rukomet'.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 15. siječnja 2025. u 10:00 sati i traje do 20. siječnja 2025. u 10:00 sati. Natječaj će se provesti kroz tri kruga na sljedeći način:

1. krug

Prijave se primaju od 15.1.2025. u 10:00 sati do 16.1.2025.. u 10:00 sati

Objava dobitnika će biti 16.1.2025. u podne, na Facebook profilu Vrijeme je za rukomet'

2. krug

Prijave se primaju od 17.1.2025. u 10:00 sati do 18.1.2025.. u 10:00 sati

Objava dobitnika će biti 18.1.2025. u podne, na Facebook profilu Vrijeme je za rukomet'

3. krug

Prijave se primaju od 19.1.2025. u 10:00 sati do 20.1.2025.. u 10:00 sati

Objava dobitnika će biti 20.1.2025. u podne, na Facebook profilu Vrijeme je za rukomet'

Po završetku svakog kruga natječaja, provjerit će se jesu li Sudionici pratitelji Facebook stranice Vrijeme je za rukomet'.

Tijekom trajanja kreativnog natječaja Sudionici će imati priliku osvojiti:

3x dres hrvatske reprezentacije

U svakom krugu poklanja se jedan dres. Jedan dobitnik može osvojiti jednu nagradu.

Tri korisnika s najkreativnijim odgovorima koji se prijave u natječaj u komentarima na Facebook objavi, na stranici Vrijeme je za rukomet', osvojit će po jednu (1) nagradu.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, iz Hrvatske, koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su sudionici ostavili u obrascu nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Kreativni natječaj ili streamning platformu Voyo ili sadržaje RTL-a. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' na RTL-u, ili na web portalima te društvenim mrežama u vlasništvu RTL Hrvatska objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali.

Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke prijaviti u zbirku podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici iz Hrvatske, koji od 15. siječnja 2025. do 20. siječnja 2025. napišu odgovor na pitanje kreativnog natječaja, na Facebook profilu Vrijeme je za rukomet'. Svi odgovori koji se postave nakon perioda navedenog u Članku 2. neće biti uzeti u obzir. Nakon završenog roka svakog od krugova ekipa RTL Hrvatske odabrat će šest 3 najkreativnija odgovora, a rezultate će objaviti:

1. krug. – 16. siječnja u podne na Facebook stranici Vrijeme je za rukomet

2. krug. – 18. siječnja u podne na Facebook stranici Vrijeme je za rukomet

3. krug. – 20. siječnja u podne na Facebook stranici Vrijeme je za rukomet

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 31. 12. 2025. godine biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6. Pravila.

Članak 5.

Svaki odgovor koji odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljen u emisijama, web portalima i društvenim mrežama u vlasništvu RTL Hrvatska.

Svaki Sudionik može poslati samo jedan odgovor. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti te objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te kreativni odgovor prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju

Sudionici su suglasni da priređivač te osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.

Priređivač zadržava pravo da pristigle komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi ili obriše.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da tijekom trajanja natječaja izbriše svoj komentar, najkasnije do 16.1. (odnosno, 18.1. i 20.1. do 9:59 sati).

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa) radi sudjelovanja u Kreativnom natječaju, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja te radi korištenja podataka o natjecatelju pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audiomaterijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu rtl@rtl.hr (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje nagrada više neće biti moguće.

RTL Hrvatska d.o.o. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva RTL Hrvatska d.o.o. /ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu rtl@rtl.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju 'OSVOJI DRES HRVATSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE' prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja Kreativnog natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Pobjednici Kreativnog natječaja za svoj će kreativni odgovor dobiti nagradu od Priređivača – jedan (1) pobjednik dobit će jedan (1) poklon Priređivača.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i poruke neprimjerenog sadržaja bit će izbrisani te neće biti objavljeni.

Članak 13.

Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na portalu rtl.hr. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na društvenim mrežama u vlasništvu RTL Hrvatska.

Članak 16.

Facebook ni na koji način ne sponzorira, podržava ili administrira Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Facebook nije odgovoran za Kreativni natječaj te svu odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja, prikupljanje podataka o Sudionicima, mehanizaciju nagrađivanja, odabir pobjednika, slanje nagrada te ostale radnje povezane s Kreativnim natječajem snosi RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 17.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebno uplatiti određenu svotu novca, a uplaćujući novac, neće se povećati mogućnost dobitka.

RTL Hrvatska d.o.o.