RTL 2 danas gledateljima donosi dvije uzbudljive utakmice drugog kruga Svjetskog prvenstva u rukometu, a platforma Voyo njih čak četiri!

VOYO platforma

Na platformi Voyo danas gledatelji mogu pogledati čak četiri utakmice. Prva je u 15.30 između reprezentacija Švicarske i Tunisa, koje će u prvoj grupi pokazati mogu li postići više nego što je plasman u drugu fazu natjecanja. Tunis je u prvom dijelu prvenstva pobijedio Alžir, a sada se nada da i u drugoj fazi može izvući poneku pobjedu. Prvi suparnik mu je Švicarska, ekipa koja je ostavila dobar dojam u prvom dijelu prvenstva; remi s Češkom, pobjeda protiv Poljske te poraz u neizvjesnoj utakmici protiv Njemačke.

Također, od 15.30 na platformi Voyo pretplatnici će moći vidjeti dvoboj iz druge grupe između Austrije i Sjeverne Makedonije. Kao i svaka utakmica u drugom krugu, bit će to važan ogled za obje momčadi, koje će pokazati koliko daleko mogu 'dobaciti' u glavnom ždrijebu. Austrija je prenijela dva boda iz prvog dijela, a Sjeverna Makedonija jedan. Ranije je Austrija odnijela dvije pobjede u svojoj skupini C, no protiv Francuske nije mogla, dok Sjeverna Makedonija bilježi jednu pobjedu protiv Gvineje. Bit će to neizvjestan susret jer Makedonci imaju snage i mogućnosti pokazati više nego do sada.

Talijani su jedno od ljepših iznenađenja ovog prvenstva. Prvi krug završili su s dvije pobjede, protiv Tunisa i Alžira, no nisu se mogli približiti Danskoj, koja je ipak za klasu bolja. Od 17.30 današnji suparnik Italiji bit će Češka, koja je u prošlom krugu ubilježila dva remija, sa Švicarskom i Poljskom, igrajući vrlo čvrstu obranu. Može se očekivati vrlo neizvjesna utakmica jer je Češka je prenijela jedan bod, a Italija dva pa će Česi sigurno htjeti konačno ostvariti pobjedu i tako prestići Talijane na ljestvici.

U prijenosu od 20 sati pratit ćemo susret Francuske, koja slovi za jednog od favorita za medalju i koja je s tri pobjede projurila svojom skupinom C. Mađarska nije bila tako sigurna kao Francuska, ali je osvojila skupinu D. Otvorila je remijem protiv Sjeverne Makedonije i dobila Gvineju i Nizozemsku, no Mađari imaju snage iskazati se i učiniti utakmicu protiv Francuske jako zanimljivom.

